R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l M a d e i n I t a l y h a n u o v a m e n t e b r i l l a t o a l M e t s t r a d e d i A m s t e r d a m , m e t t e n d o i n e v i d e n z a l a s u a c a p a c i t à d i g u i d a r e l ’ i n n o v a z i o n e e d i a n t i c i p a r e l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o g l o b a l e d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o . L a c o l l e t t i v a c o m p o s t a d a 8 2 a z i e n d e i t a l i a n e , p r e s e n t e n e l l ’ I t a l i a n P a v i l i o n ( H a l l 1 2 e H a l l 8 ) g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e I c e A g e n z i a , h a o f f e r t o u n a p a n o r a m i c a c o m p l e t a d e l l ’ e c c e l l e n z a p r o d u t t i v a n a z i o n a l e . L e i m p r e s e i t a l i a n e h a n n o c o n f e r m a t o a n c o r a u n a v o l t a l a l o r o l e a d e r s h i p i n t e r n a z i o n a l e n e l l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d i c o m p o n e n t i e a c c e s s o r i a d a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o , c a r a t t e r i z z a t i d a q u a l i t à , a f f i d a b i l i t à e d e s i g n d i s t i n t i v o . P i e r o F o r m e n t i , P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , h a c o m m e n t a t o : “ I l M e t s è u n o s s e r v a t o r i o p r i v i l e g i a t o : i n p o c h i g i o r n i è p o s s i b i l e c o n f r o n t a r s i c o n g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e e p o r t a r e a v a n t i i n m o d o e f f i c a c e l e i s t a n z e d e l l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a . I n q u e s t o p e r c o r s o , i l r u o l o d i I C E A g e n z i a è d e t e r m i n a n t e . Q u e s t ’ a n n o l a s e d e d i B r u x e l l e s c i h a c o n f e r m a t o i l s u o i m p e g n o i s t i t u z i o n a l e a f f i n c h é l a c o l l e t t i v a i t a l i a n a p o s s a p r e s e n t a r s i i n f u t u r o c o n u n ’ i m m a g i n e a n c o r a p i ù r i c o n o s c i b i l e , a l l ’ a l t e z z a d e l l a q u a l i t à c h e l e n o s t r e a z i e n d e e s p r i m o n o . I l s o s t e g n o d i I C E c i p e r m e t t e d i v a l o r i z z a r e a l m e g l i o i l n o s t r o p o t e n z i a l e e d i c o n t i n u a r e a r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a d e l M a d e i n I t a l y s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . L a n o s t r a p r e s e n z a a l M e t s p a r l a d a s o l a : 8 2 a z i e n d e n e l l a c o l l e t t i v a s u u n t o t a l e d i 1 . 7 5 7 m q d i e s p o s i z i o n e . U n a f o r z a c h e t r o v a l e s u e r a d i c i i n u n a f i l i e r a d i c o m p o n e n t i s t i c a e d i a c c e s s o r i u n i c a a l m o n d o , c a p a c e d i f o r n i r e a i c o s t r u t t o r i d i y a c h t l e s o l u z i o n i p i ù i n n o v a t i v e e d i d e s i g n . È q u e s t a e c c e l l e n z a d i f f u s a a r e n d e r e i l M a d e i n I t a l y u n r i f e r i m e n t o g l o b a l e , o g g i p i ù c h e m a i ” . T i n d a r o P a g a n i n i – D i r e t t o r e I c e B r u x e l l e s h a s o t t o l i n e a t o c h e " L a c o l l a b o r a z i o n e t r a I t a e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o v i r t u o s o d i s i s t e m a P a e s e a p p l i c a t o a l l a n a u t i c a . L ’ u n i o n e t r a i l s u p p o r t o i s t i t u z i o n a l e d i I t a e l ’ e x p e r t i s e i n d u s t r i a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a p e r m e t t e d i p r e s e n t a r e , n e i p r i n c i p a l i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i c o m e M e t s t r a d e , u n ’ i m m a g i n e f o r t e , c o e s a e c o m p e t i t i v a d e l l a f i l i e r a i t a l i a n a . G r a z i e a q u e s t o l a v o r o c o n g i u n t o , l a n a u t i c a i t a l i a n a p u ò v a l o r i z z a r e a l m e g l i o i s u o i t r a t t i d i s t i n t i v i — i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , q u a l i t à c o s t r u t t i v a , d e s i g n e s o s t e n i b i l i t à — r a f f o r z a n d o l a r e p u t a z i o n e g l o b a l e d e l M a d e i n I t a l y . I l P a d i g l i o n e I t a l i a n e è l ’ e s e m p i o p i ù e v i d e n t e : u n o s p a z i o i n c o n t i n u a c r e s c i t a , c h e o f f r e a l l e i m p r e s e i t a l i a n e , i n p a r t i c o l a r e a l l e P M I , n u o v e o p p o r t u n i t à d i v i s i b i l i t à , n e t w o r k i n g e a c c e s s o a i m e r c a t i e s t e r i . I n s i e m e , I T A e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a r a f f o r z a n o l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l c o m p a r t o e c o n s o l i d a n o l a l e a d e r s h i p g l o b a l e d e l l ’ I t a l i a n e l l a n a u t i c a " . U n r i s c o n t r o p o s i t i v o è a r r i v a t o a n c h e d a l l e a z i e n d e p r e s e n t i n e l l a H a l l 1 2 e 8 , c h e h a n n o m a n i f e s t a t o s o d d i s f a z i o n e p e r i l l i v e l l o d i i n t e r e s s e r i s c o n t r a t o e p e r l a q u a l i t à d e i c o n t a t t i a v u t i d u r a n t e i t r e g i o r n i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . A n t o n F r a n c e s c o A l b e r t o n i – C e o V e l e r i a S a n G i o r g i o e P a s t P r e s i d e n t C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a h a s o t t o l i n e a t o c h e “ I l M e t s t r a d e d i A m s t e r d a m s i c o n f e r m a u n a f i e r a d i a s s o l u t o r i f e r i m e n t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . L a p r e s e n z a d e l l a c o l l e t t i v a i t a l i a n a o r g a n i z z a t a d a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e I c e A g e n z i a h a a v u t o u n i m p a t t o d a v v e r o s i g n i f i c a t i v o , c o n u n a p a r t e c i p a z i o n e d i a z i e n d e s e m p r e m a g g i o r e e u n o s p a z i o e s p o s i t i v o a m p l i a t o . I n q u e s t o c o n t e s t o , a b b i a m o s c e l t o i l M e t s p e r i n a u g u r a r e l e c e l e b r a z i o n i d e i c e n t o a n n i d i V e l e r i a S a n G i o r g i o , u n m a r c h i o s t o r i c o n a t o n e l 1 9 2 6 n e l l a D a r s e n a d i G e n o v a e c h e s i a v v i c i n a a u n t r a g u a r d o s t r a o r d i n a r i o . I l p e r c o r s o c e l e b r a t i v o p r o s e g u i r à p e r t u t t o i l 2 0 2 6 c o n i n i z i a t i v e d e d i c a t e a i n o s t r i c l i e n t i e p a r t n e r , f i n o a r a g g i u n g e r e i l s u o m o m e n t o c o n c l u s i v o a l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a , d a l l ’ 1 a l 6 o t t o b r e 2 0 2 6 . U n p r o g e t t o c h e v u o l e o n o r a r e l a n o s t r a s t o r i a e g e n e r a r e n u o v e o p p o r t u n i t à d i i n c o n t r o e s v i l u p p o p e r l ’ a z i e n d a ” . A l e s s a n d r o G i a n n e s c h i - C e o G i a n n e s c h i P u m p s & B l o w e r s e V i c e p r e s i d e n t e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a h a s p i e g a t o c h e “ I l P a d i g l i o n e I t a l i a r a p p r e s e n t a u n a d e l l e c o l l e t t i v e n a z i o n a l i p i ù s i g n i f i c a t i v e d e l M e t s t r a d e e c o n f e r m a , a n n o d o p o a n n o , i l s u o r u o l o s t r a t e g i c o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . G r a z i e a l l a v o r o c o n g i u n t o c o n I c e A g e n z i a , r i u n i a m o o l t r e o t t a n t a a z i e n d e t r a l a H a l l 1 2 e l a H a l l 8 d e d i c a t a a i s u p e r y a c h t , v e t r i n e u n i c h e s u l l e n o v i t à t e c n o l o g i c h e , s u i m a t e r i a l i p i ù a v a n z a t i e s u l l e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e s v i l u p p a t e d a l l a n o s t r a i n d u s t r i a . I l s e t t o r e d e l l a c o m p o n e n t i s t i c a , i n o l t r e , è l a c a r t i n a a l t o r n a s o l e d e l m e r c a t o : i l M e t s u n a d e l l e u l t i m e f i e r e d e l l ’ a n n o , c i p e r m e t t e d i c o m p r e n d e r e c o n l u c i d i t à l o s t a t o d e l l ’ i n d u s t r i a d o p o i s a l o n i a u t u n n a l i d a l q u a l e e m e r g e u n a f o t o g r a f i a c h i a r a : i l M a d e i n I t a l y m a n t i e n e s o l i d i t à , r e p u t a z i o n e e c a p a c i t à d i i n n o v a r e , e i l P a d i g l i o n e I t a l i a c o n t i n u a a e s s e r e u n o d e i m o t o r i d i q u e s t a r i c o n o s c i u t a e c c e l l e n z a ” . L u c i a n o P a i s s o n i - C e o F o r e s t i & S u a r d i e C o n s i g l i e r e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a h a s o t t o l i n e a t o c h e “ Q u e s t a e d i z i o n e d e l M e t s t r a d e è s t a t a p a r t i c o l a r m e n t e p r e z i o s a p e r l a n o s t r a c o l l e t t i v a , p e r c h é h a f a v o r i t o m o m e n t i a u t e n t i c i d i c o n f r o n t o t r a l e a z i e n d e i t a l i a n e e n o n . L ’ a g g r e g a z i o n e e l o s c a m b i o d i o p i n i o n i s o n o e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r u n s e t t o r e c o m e i l n o s t r o , e l ’ i n i z i a t i v a s e r a l e c o n l ’ A p e r i t i v o I t a l i a n o , c h e a b b i a m o c o n d i v i s o h a c o n t r i b u i t o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a r a f f o r z a r e q u e s t o s p i r i t o ” . A l e s s i o P i a n a - C o n s i g l i e r e d e l e g a t o a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d i R e g i o n e L i g u r i a h a s p i e g a t o c h e “ L a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a L i g u r i a a l M e t s d i A m s t e r d a m , p e r i l t r a m i t e d i L i g u r i a I n t e r n a t i o n a l , è u n p r i m o p a s s o p e r p r e s i d i a r e s t a b i l m e n t e u n o d e i p r i n c i p a l i a p p u n t a m e n t i m o n d i a l i d e l l a n a u t i c a . U n s e t t o r e , q u e l l o d e l l a B l u e E c o n o m y , s t r a t e g i c o p e r l a n o s t r a R e g i o n e e s u l q u a l e i n t e n d i a m o c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e . N o n s o l o p e r s o s t e n e r e l e 1 5 i m p r e s e l i g u r i p r e s e n t i , m a a n c h e p e r v a l u t a r e l e m o d a l i t à c o n c u i r a f f o r z a r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l s i s t e m a r e g i o n a l e n e l l e p r o s s i m e e d i z i o n i . I l n o s t r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i a i u t a r e l e a z i e n d e a c r e s c e r e s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e t r a s f o r m a r e q u e s t e o p p o r t u n i t à i n s v i l u p p o e c o n o m i c o e n u o v a o c c u p a z i o n e ” . C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a h a p r e s o p a r t e a l C o u n c i l M e e t i n g d e l l a f e d e r a z i o n e e u r o p e a E b i e a n u m e r o s i i n c o n t r i e w o r k s h o p t e c n i c i d i I C O M I A , q u a l i i l B o a r d o f D i r e c t o r s , i l T r a d e a n d M a r k e t I n t e l l i g e n c e C o m m i t t e e , l a S u p e r y a c h t D i v i s i o n , i l T e c h n i c a l C o m m i t t e e i l C o m b i n e d M e e t i n g . F a b i o P l a n a m e n t e , V i c e P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e m e m b r o d e l B o a r d d i E b i c o n d e l e g a a l l a r a p p r e s e n t a n z a s p e c i a l e d e l s e t t o r e g r a n d i y a c h t h a a f f e r m a t o c h e “ N e l l ’ a m b i t o d e l M e t s t r a d e , C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a h a p a r t e c i p a t o a l l a r i u n i o n e d e l l a F e d e r a z i o n e E B I - E u r o p e a n B o a t i n g I n d u s t r y , u n a p p u n t a m e n t o d i g r a n d e r i l e v a n z a p e r i l s e t t o r e n e l c o r s o d e l q u a l e è e m e r s a u n a c o n v e r g e n z a s i g n i f i c a t i v a s u d i v e r s i t e m i s t r a t e g i c i p e r i l f u t u r o d e l s e t t o r e , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l e p o l i t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à e a l l o s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . A t a l p r o p o s i t o , a b b i a m o a c c o l t o c o n s o d d i s f a z i o n e l a r e c e n t e d e c i s i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a d i d e s t i n a r e , p e r l a p r i m a v o l t a , f o n d i s p e c i f i c i p e r i l s e t t o r e n a u t i c o d e s t i n a t i a l l o s v i l u p p o d e l l e m a r i n e e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l c o m p a r t o : u n r i s u l t a t o c h e c o n f e r m a l ’ i m p o r t a n z a e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a n o s t r a i n d u s t r i a n o n s o l o i n I t a l i a , m a a l i v e l l o e u r o p e o ” . P r o s s i m o a p p u n t a m e n t o p e r l e a z i e n d e d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a d a d i p o r t o i t a l i a n a è i n p r o g r a m m a a R o m a , p r e s s o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , l ’ 1 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 c o n l ’ A s s e m b l e a d e i S o c i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a c h e v e d e r i u n i t i g l i i m p r e n d i t o r i d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o p e r u n a g i o r n a t a d i l a v o r i , c o n f r o n t o e a g g i o r n a m e n t o s u l s e t t o r e . T e m a d e l l a s e s s i o n e p u b b l i c a , i n p r o g r a m m a a l l e 1 1 : 3 0 p r e s s o l a S a l a d e l l a R e g i n a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i : “ N a u t i c a : n u o v i p a r a d i g m i p e r l ’ i n d u s t r i a d e l M a d e i n I t a l y . R e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , e c o n o m i a , p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e n o r m a t i v e d i u n a f i l i e r a c h e g u i d a l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a e g u a r d a a l m o n d o ” .