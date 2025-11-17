R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , r i u n i t o s i p e r o l t r e t r e o r e a l Q u i r i n a l e s o t t o l a p r e s i d e n z a d e l c a p o d e l l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a a f f r o n t a t o " l a s i t u a z i o n e c r i t i c a i n L i b i a e n e l S a h e l . S i t r a t t a d i u n ’ a r e a c r u c i a l e p e r l a s i c u r e z z a d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o " . I l C o n s i g l i o e s p r i m e " f o r t e a l l a r m e p e r i l p e r d u r a r e d e l l a g u e r r a c i v i l e i n S u d a n , c a u s a d i u n a g r a v i s s i m a c r i s i u m a n i t a r i a . L ’ I t a l i a r i m a n e i m p e g n a t a p e r l a s t a b i l i z z a z i o n e d e i B a l c a n i , i n c u i e m e r g o n o a l c u n e f o r t i t e n s i o n i b i l a t e r a l i " . I l C o n s i g l i o v a l u t a c h e " l e p o t e n z i a l i m i n a c c e d e r i v a n t i d a p r e s e n z e o s t i l i n e l M e d i t e r r a n e o m e r i t i n o a t t e n t a c o n s i d e r a z i o n e a n c h e d a p a r t e d e l l a N a t o " .