R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o n l ’ a r r i v o d e l l e f e s t e n a t a l i z i e , n e l l e c i t t à e n e l l e c a s e s i i n i z i a n o a p r e p a r a r e g l i a d d o b b i , c h e s p e s s o c o n s i s t o n o i n v a r i e t i p o l o g i e d i l u m i n a r i e : a b b e l l i s c o n o g l i i n g r e s s i , l e f i n e s t r e , i b a l c o n i e g l i a l b e r i d i N a t a l e . P e r ò è i m p o r t a n t e p r e s t a r e a t t e n z i o n e a l c o n s u m o : t r a t t a n d o s i d i l u c i c h e s p e s s o v e n g o n o t e n u t e a c c e s e p e r t u t t o i l g i o r n o e m a g a r i a n c h e d i n o t t e , p o s s o n o i n c i d e r e s u l l a b o l l e t t a d e l l ’ e l e t t r i c i t à . A f a r e ' l u c e ' n e l v e r o s e n s o d e l l a p a r o l a s u q u e s t o a r r i v a n o i c o n s i g l i d i P i e t r o G u a l t i e r i d i I m m o b i l i a r e . i t . P e r o r i e n t a r s i n e l l a s c e l t e d e l l e d e c o r a z i o n i l u m i n o s e , e c c o a l c u n i e s e m p i d i c o n s u m o d e l l e l u c i a l e d m a g g i o r m e n t e u s a t e p e r g l i a d d o b b i n a t a l i z i : u n t u b o l u m i n o s o p e r i l l u m i n a r e i l b a l c o n e c o n s u m a d a i 1 4 a i 3 0 w a t t a l l ’ o r a ; u n a c a t e n a l u m i n o s a p e r l ’ a l b e r o c o n 5 0 0 l e d d e l l a l u n g h e z z a d i 3 - 5 m e t r i c o n s u m a c i r c a 4 - 5 w a t t a l l ’ o r a ; u n a c a s c a t a l u m i n o s a c o n 3 0 0 m i c r o l e d c o n s u m a a l l ’ i n c i r c a 2 , 5 w a t t a l l ’ o r a . S i p u ò q u i n d i c a l c o l a r e c h e p e r t e n e r e a c c e s o u n i n t e r o s i s t e m a d i l u c i d i N a t a l e p e r l a c a s a , c o m p r e n d e n t e l e l u c i d e l l ’ a l b e r o , d u e c a s c a t e e d u e t u b i l u m i n o s i , p e r 1 0 o r e a l g i o r n o p e r l ’ i n t e r o m e s e d e l l e f e s t e , s i c o n s u m a n o c i r c a 1 5 k W h p e r u n c o s t o d i 7 , 5 e u r o . A l c o n t r a r i o , l e t r a d i z i o n a l i l a m p a d i n e a i n c a n d e s c e n z a h a n n o u n e l e v a t o c o n s u m o e n e r g e t i c o . A d e s e m p i o , u n f i l o l u m i n o s o d a 1 , 5 m e t r i , s e l a s c i a t o a c c e s o i n i n t e r r o t t a m e n t e p e r 3 0 g i o r n i , p u ò c o s t a r e f i n o a 1 5 e u r o i n b o l l e t t a . I l c o s t o p e r t e n e r e a c c e s e l e l u c i d e l l ’ a l b e r o d i N a t a l e p e r 3 0 g i o r n i , c o n u n a m e d i a d i o t t o o r e q u o t i d i a n e , è s o r p r e n d e n t e m e n t e c o n t e n u t o . C o n u n a p o t e n z a m e d i a d e l l e l u c i a l e d c h e o s c i l l a t r a i 3 e i 5 w a t t p e r u n a s e r i e d i l u c i , i l c o n s u m o o r a r i o v a r i a d a 0 , 0 0 3 a 0 , 0 0 5 k W h . M o l t i p l i c a n d o q u e s t o v a l o r e p e r l e o t t o o r e d i a c c e n s i o n e g i o r n a l i e r a , s i o t t i e n e u n c o n s u m o t o t a l e m e n s i l e d i c i r c a 0 , 7 2 – 1 , 2 k W h . C o n u n c o s t o m e d i o d e l l ’ e n e r g i a d i 5 0 c e n t e s i m i p e r k W h , l ’ i n c i d e n z a s u l l a b o l l e t t a r i s u l t a q u i n d i i n f e r i o r e a u n e u r o a l m e s e . I l m o d o p i ù e f f i c a c e p e r r i s p a r m i a r e è s o s t i t u i r e l e v e c c h i e l u c i a i n c a n d e s c e n z a c o n m o d e l l i a l e d , c h e c o n s u m a n o m o l t o m e n o , d u r a n o d i p i ù e g a r a n t i s c o n o m a g g i o r e s i c u r e z z a . Q u e s t a t e c n o l o g i a p r e s e n t a d i v e r s i v a n t a g g i : l a r i d u z i o n e d e l c o n s u m o e n e r g e t i c o f i n o a l l ’ 8 0 - 9 0 % ; l a l u n g a d u r a t a d e l l e l a m p a d i n e , c h e r i d u c e l a p r o d u z i o n e d i r i f i u t i ; l ’ a s s e n z a d i c a l o r e , c h e e v i t a r i s c h i d i s u r r i s c a l d a m e n t o ; l a p o s s i b i l i t à d i r e g o l a z i o n e i n t e r m i n i d i i n t e n s i t à e d i c o l o r e . P e r e v i t a r e s p r e c h i è u t i l e a n c h e p r o g r a m m a r e l ’ a c c e n s i o n e t r a m i t e t i m e r , p r e s e s m a r t o a p p d e d i c a t e , c o s ì d a a t t i v a r e l e l u c i s o l o n e i m o m e n t i n e c e s s a r i . P e r o t t e n e r e u n b u o n e f f e t t o l u m i n o s o s e n z a m o l t i p l i c a r e g l i a d d o b b i s i p o s s o n o s f r u t t a r e v e t r i , s p e c c h i e s u p e r f i c i r i f l e t t e n t i , c h e a m p l i f i c a n o l a l u c e . A c c e n d e r e l e l u c i s o l o q u a n d o s i è i n c a s a e n e l l e o r e s e r a l i r e s t a i n f i n e u n a d e l l e s o l u z i o n i p i ù s e m p l i c i e d e f f i c a c i p e r r i s p a r m i a r e e n e r g i a e a d o t t a r e u n c o m p o r t a m e n t o p i ù s o s t e n i b i l e . Q u e s t a s o l u z i o n e è p a r t i c o l a r m e n t e u t i l e p e r a d d o b b a r e s p a z i e s t e r n i , c o m e b a l c o n i o g i a r d i n i , e l i m i n a n d o c o m p l e t a m e n t e i l c o n s u m o d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a l l a r e t e d o m e s t i c a . L e l u c i d i N a t a l e a d e n e r g i a s o l a r e s i d i s t i n g u o n o p e r i l l o r o f u n z i o n a m e n t o e f f i c i e n t e e d e c o - s o s t e n i b i l e : l a c h i a v e s t a n e l l ’ u t i l i z z o a l 1 0 0 % d i e n e r g i a s o l a r e . Q u e s t o è r e s o p o s s i b i l e d a u n p a n n e l l o f o t o v o l t a i c o i n t e g r a t o i l q u a l e , d u r a n t e l e o r e d i l u c e , c a t t u r a l ’ e n e r g i a s o l a r e e l a i m m a g a z z i n a n e l l e b a t t e r i e i n t e r n e : o f f r o n o c o s ì u n ’ i l l u m i n a z i o n e a c o s t o z e r o , r i d u c e n d o i c o n s u m i , m a s i r i v e l a a n c h e r i s p e t t o s a d e l l ’ a m b i e n t e . Q u e s t e b a t t e r i e a g i s c o n o c o m e s e r b a t o i d i e n e r g i a , r i l a s c i a n d o l a q u a n d o i l s o l e t r a m o n t a e a t t i v a n d o a u t o m a t i c a m e n t e l e l u c i . L a d u r a t a d e l l e b a t t e r i e , c h e r a g g i u n g e c i r c a 8 o r e , d i p e n d e d i r e t t a m e n t e d a l l ’ i r r a g g i a m e n t o s o l a r e q u o t i d i a n o c h e c o l p i s c e i l p a n n e l l o f o t o v o l t a i c o . L e l u c i d i N a t a l e a e n e r g i a s o l a r e o f f r o n o u n a s e r i e d i v a n t a g g i , m a è i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r e a n c h e a l c u n i p o t e n z i a l i s v a n t a g g i . T r a i b e n e f i c i t r o v i a m o : i l c o s t o d i m a n u t e n z i o n e , c h e r i s u l t a m i n i m o i n q u a n t o l e b a t t e r i e i n t e r n e n e c e s s i t a n o d i s o s t i t u z i o n e s o l o o g n i 3 / 4 a n n i ; l ’ i n s t a l l a z i o n e è e s t r e m a m e n t e s e m p l i c e e p r i v a d i c o s t i , c o n s e n t e n d o m a g g i o r e l i b e r t à d i p o s i z i o n a m e n t o ; i m p a t t o z e r o s u l l ’ a m b i e n t e g r a z i e a l l ’ u t i l i z z o d i e n e r g i a s o l a r e i n e s a u r i b i l e . D ’ a l t r a p a r t e , è f o n d a m e n t a l e c o n s i d e r a r e a l c u n e s f i d e . D u r a n t e i m e s i p i ù f r e d d i e c o n l a d i m i n u z i o n e d e l l ’ i n t e n s i t à s o l a r e , i n f a t t i , l e f o t o c e l l u l e p o s s o n o r i s c o n t r a r e u n a m i n o r e e f f i c i e n z a , r i d u c e n d o i l r e n d i m e n t o d e l l e b a t t e r i e .