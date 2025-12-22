R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " N o n è a c c e t t a b i l e c h e t o r n a r e a c a s a p e r N a t a l e d i v e n t i u n l u s s o p e r s t u d e n t i e l a v o r a t o r i f u o r i s e d e " . L o d i c e P a o l o C i a n i , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o D e m o s , c h e h a p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a r i s p o s t a s c r i t t a a l m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i M a t t e o S a l v i n i . S e c o n d o r e c e n t i r i l e v a z i o n i d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i c o n s u m a t o r i , n e l 2 0 2 5 i b i g l i e t t i d i a e r e i , t r e n i e t r a g h e t t i h a n n o r e g i s t r a t o a u m e n t i f i n o a l 7 0 0 % , e i n a l c u n i c a s i f i n o a l 9 0 0 % r i s p e t t o a l l a b a s s a s t a g i o n e , i n p a r t i c o l a r e s u l l e t r a t t e i n t e r n e v e r s o S u d e I s o l e , c o n c o s t i m e d i c h e s u p e r a n o i 4 0 0 e u r o p e r u n v o l o d i a n d a t a e r i t o r n o . " È p a r a d o s s a l e - s o t t o l i n e a C i a n i - c h e i n m o l t i c a s i v o l a r e a l l ’ e s t e r o c o s t i m e n o c h e s p o s t a r s i a l l ’ i n t e r n o d e l n o s t r o P a e s e " . N e l l ’ a t t o i l d e p u t a t o c h i e d e s e i l g o v e r n o i n t e n d a i n t e r v e n i r e c o n l ’ A u t o r i t à g a r a n t e d e l l a c o n c o r r e n z a e d e l m e r c a t o , c o n E N A C e c o n l e c o m p a g n i e d i t r a s p o r t o p e r v a l u t a r e m e c c a n i s m i d i ' p r i c i n g ' p i ù e q u i e d i d i s c u t e r e i n s i e m e a g e v o l a z i o n i d e d i c a t e c o m e v o u c h e r o b o n u s m o b i l i t à p e r s t u d e n t i e l a v o r a t o r i f u o r i s e d e . L ’ i n t e r r o g a z i o n e s a r à i l l u s t r a t a n e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a d o m a n i a l l e 1 0 p r e s s o l a s a l a s t a m p a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i .