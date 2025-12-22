Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Non è accettabile che tornare a casa per Natale diventi un lusso per studenti e lavoratori fuorisede". Lo dice Paolo Ciani, deputato e segretario Demos, che ha presentato uninterrogazione a risposta scritta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo recenti rilevazioni delle associazioni dei consumatori, nel 2025 i biglietti di aerei, treni e traghetti hanno registrato aumenti fino al 700%, e in alcuni casi fino al 900% rispetto alla bassa stagione, in particolare sulle tratte interne verso Sud e Isole, con costi medi che superano i 400 euro per un volo di andata e ritorno. "È paradossale -sottolinea Ciani- che in molti casi volare allestero costi meno che spostarsi allinterno del nostro Paese". Nellatto il deputato chiede se il governo intenda intervenire con lAutorità garante della concorrenza e del mercato, con ENAC e con le compagnie di trasporto per valutare meccanismi di 'pricing' più equi e di discutere insieme agevolazioni dedicate come voucher o bonus mobilità per studenti e lavoratori fuorisede. Linterrogazione sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa domani alle 10 presso la sala stampa della Camera dei deputati.