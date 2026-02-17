N a p o l i , 1 7 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - I l c u o r e p u l s a n t e d e l l a c u l t u r a n a p o l e t a n a è s t a t o f e r i t o d a u n g r a v e i n c e n d i o c h e h a c o l p i t o i l T e a t r o S a n n a z a r o , s t o r i c a ' B o m b o n i e r a d i v i a C h i a i a ' . M a l a s t o r i a d i q u e s t o t e a t r o è u n a t e s t i m o n i a n z a v i v a d e l l a t r a d i z i o n e , d e l t a l e n t o e d e l l a p a s s i o n e s c e n i c a d e l l a c i t t à . I l T e a t r o S a n n a z a r o f u i n a u g u r a t o i l 2 6 d i c e m b r e 1 8 4 7 , c o s t r u i t o s u l l ' a r e a d e l l ' a n t i c o c h i o s t r o d e i P a d r i M e r c e d a r i s p a g n o l i , a c c a n t o a l l a C h i e s a d i S a n t ' O r s o l a i n v i a C h i a i a . I l p r o g e t t o e r a d i F a u s t o N i c c o l i n i , f i g l i o d e l l ' a r c h i t e t t o A n t o n i o , s u c o m m i s s i o n e d i D o n G i u l i o M a s t r i l l i , d u c a d i M a r i g l i a n o . L a p r i m a r a p p r e s e n t a z i o n e f u ' L a p e t i t e M a r q u i s e ' d i H e n r i M e i l h a c , m e s s a i n s c e n a d a l l a C o m p a g n i a L e R o y - C l a r e n c e . D e c o r a t o c o n s t u c c h i e o r i d a V i n c e n z o P a l i o t t i , i l S a n n a z a r o f u d e f i n i t o d a l l a c r i t i c a u n ' j o l i e b o u q u e t ' , u n s a l o t t o e l e g a n t e d e d i c a t o a l l ' a l t a p r o s a e a l l a t r a d i z i o n e t e a t r a l e n a p o l e t a n a . S u l p a l c o s c e n i c o d e l S a n n a z a r o s i s o n o e s i b i t i n o m i i l l u s t r i : E l e o n o r a D u s e , T i n a D i L o r e n z o , E r m e t e N o v e l l i , E m m a G r a m a t i c a , A n t o n i o G a n d u s i o e R u g g e r o R u g g e r i . N e l 1 8 8 8 f u i l p r i m o t e a t r o n a p o l e t a n o i l l u m i n a t o e l e t t r i c a m e n t e , m e n t r e n e l 1 8 8 9 o s p i t ò l a p r i m a d i ' N a S a n t a r e l l a ' d i E d u a r d o S c a r p e t t a , c h e q u i c o n c l u s e l a s u a l u n g a c a r r i e r a a r t i s t i c a c o n ' O m i e d e c o d ' ' e p a z z e ' . N e g l i a n n i T r e n t a d e l N o v e c e n t o , i l S a n n a z a r o f u a n c h e i l t e a t r o d o v e i f r a t e l l i D e F i l i p p o m o s s e r o i p r i m i p a s s i v e r s o i l s u c c e s s o , c o n ' a n c o r a g i o v a n e E d u a r d o c h e i n c o n t r ò p e r l a p r i m a v o l t a L u i g i P i r a n d e l l o . D a l 1 9 3 4 , t r a g u e r r e e d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e , i l t e a t r o c o n o b b e u n p e r i o d o d i d e c a d e n z a , t r a s f o r m a n d o s i i n u n c i n e m a p o c o f r e q u e n t a t o . L a r i n a s c i t a a r r i v ò n e g l i a n n i S e s s a n t a g r a z i e a N i n o V e g l i a e L u i s a C o n t e , c h e n e l 1 9 7 1 i n a u g u r a r o n o n u o v a m e n t e i l t e a t r o c o n l a C o m p a g n i a S t a b i l e N a p o l e t a n a , p o r t a n d o i n s c e n a ' A n n e l l a d i P o r t a c a p u a n a ' . D o p o l a m o r t e d i V e g l i a , l a g e s t i o n e p a s s ò a L u i s a C o n t e e , s u c c e s s i v a m e n t e , a l l a n i p o t e L a r a S a n s o n e e a l g e n e r o M a r i o S a n s o n e , c h e h a n n o c o n t i n u a t o l a t r a d i z i o n e t e a t r a l e d e d i c a n d o l a c o m p a g n i a a L u i s a C o n t e . O g g i i l S a n n a z a r o n o n e r a s o l o t e a t r o , m a a n c h e c e n t r o d i p r o d u z i o n e t e a t r a l e r i c o n o s c i u t o d a l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a d a l 2 0 1 8 . O s p i t a v a s p e t t a c o l i d e l l a t r a d i z i o n e n a p o l e t a n a , c o n c e r t i , i n c o n t r i c u l t u r a l i e d e v e n t i p e r r a g a z z i . T r a i c o l l a b o r a t o r i p i ù r e c e n t i s i a n n o v e r a n o L e o p o l d o M a s t e l l o n i , G i n o R i v i e c c i o , P e p p e B a r r a , B i a g i o I z z o e L i n a S a s t r i . U n t e m p o l ' i n g r e s s o o s p i t a v a a n c h e i l c a f f è a l l ’ a p e r t o ' I l C a f f è d i D o n n a L u i s a ' , i n o n o r e d e l l a d i r e t t r i c e , r i m o s s o n e l 2 0 2 1 d u r a n t e l a r i s t r u t t u r a z i o n e . ( d i P a o l o M a r t i n i )