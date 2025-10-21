N a p o l i , 2 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I n c e n d i o a v i a A r g i n e a N a p o l i : s g o m b e r a t e 1 0 f a m i g l i e . I e r i s e r a , i l P r e f e t t o d i N a p o l i , M i c h e l e d i B a r i , h a r i u n i t o i l C e n t r o C o o r d i n a m e n t o S o c c o r s i a p p e n a a v u t a l a n o t i z i a d e l l ' i n c e n d i o c h e è d i v a m p a t o , a l l e 2 1 . 3 0 c i r c a , n e l q u a r t i e r e P o n t i c e l l i , p r e s s o u n c a p a n n o n e a d i b i t o a r i v e n d i t a d i a u t o r i c a m b i p e r a u t o e v e r n i c i . L e o p e r a z i o n i d i s p e g n i m e n t o h a n n o r i c h i e s t o l ' i n t e r v e n t o d i t r e s q u a d r e d e i V i g i l i d e l F u o c o e , i n v i a p r e c a u z i o n a l e , d e l n u c l e o N B C R i n r e l a z i o n e a i f u m i s v i l u p p a t i s i d a l l e f i a m m e e d a l l a v i c i n a n z a a l s i t o d i u n a r i v e n d i t a d i b o m b o l e d i G P L . I l C o m u n e d i N a p o l i , i n t e r v e n u t o s u l p o s t o , s u i n d i c a z i o n e d e i V i g i l i d e l F u o c o h a f a t t o a l l o n t a n a r e 1 0 f a m i g l i e d a l l e p r o p r i e a b i t a z i o n i , m e n t r e l ' E n e l è i n t e r v e n u t a s u u n a c a b i n a e l e t t r i c a . A p p e n a p o s s i b i l e i t e c n i c i d e l l ' A r p a c a t t i v e r a n n o u n a c e n t r a l i n a m o b i l e p e r m o n i t o r a r e l a q u a l i t à d e l l ' a r i a .