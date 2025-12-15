R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d a r e c o r d ( 8 1 0 e s p o s i t o r i , 5 5 . 0 0 0 m q d i s u p e r f i c i e o c c u p a t a e q u a s i 2 7 m i l a v i s i t a t o r i d a t u t t o i l m o n d o ) , M y p l a n t & G a r d e n s i a m p l i a u l t e r i o r m e n t e , r a g g i u n g e n d o i 6 0 m i l a m q e s p o s i t i v i e o c c u p a n d o i n t e r a m e n t e q u a t t r o p a d i g l i o n i g r a z i e a l f o r t e r i s c o n t r o d a p a r t e d e l l e a z i e n d e . O l t r e a c i ò , s a r a n n o i m p e g n a t e a n c h e d e l l e a r e e e s t e r n e p e r d i m o s t r a z i o n i p r a t i c h e . M y p l a n t & G a r d e n , s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l e f i l i e r e d e l v e r d e o r n a m e n t a l e , d e l p a e s a g g i o , d e l g a r d e n e d e l l a f l o r i c o l t u r a , s i a c c i n g e c o s ì a c e l e b r a r e l a s u a d e c i m a e d i z i o n e i n p r o g r a m m a d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 p r e s s o F i e r a M i l a n o R h o . L ’ e v e n t o r i u n i r à a z i e n d e , o p e r a t o r i , e s p e r t i , i s t i t u z i o n i e a s s o c i a z i o n i p r o v e n i e n t i d a t u t t a E u r o p a e d a n u m e r o s i p a e s i e x t r a e u r o p e i . L a d e c i m a e d i z i o n e p r e v e d e n u o v i c o n t e n u t i , a r e e t e m a t i c h e s p e c i a l i z z a t e , m o s t r e , s e m i n a r i t e c n i c i , w o r k s h o p f o r m a t i v i e d i m o s t r a z i o n i l i v e , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l e s f i d e a t t u a l i d e l s e t t o r e : s o s t e n i b i l i t à , e c o n o m i a c i r c o l a r e , g e s t i o n e d e l v e r d e u r b a n o , p r i v a t o e s p o r t i v o , t e c n o l o g i e s m a r t , n u o v e t e n d e n z e d e l g a r d e n d e s i g n e d e l l a d e c o r a z i o n e f l o r e a l e . “ P a s s e r e m o d a 5 5 m i l a a 6 0 m i l a m q d i s u p e r f i c i e , e c o p r i r e m o c o m p l e t a m e n t e t u t t i i q u a t t r o p a d i g l i o n i c o n l ’ e s p o s i z i o n e g r a z i e a l r i s c o n t r o e c c e z i o n a l e d a p a r t e d e i n o s t r i e s p o s i t o r i ” , a f f e r m a V a l e r i a R a n d a z z o , E x h i b i t i o n M a n a g e r d i M y p l a n t . C o n l a d e c i m a e d i z i o n e c i s a r à u n u l t e r i o r e r i a s s e t t o d e l l e a r e e e s p o s i t i v e c h e c o p r o n o l ’ i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e : v i v a i , f i o r i , a r r e d o , v a s i e c o n t e n i t o r i , d e c o r a z i o n e , a r c h i t e t t u r a d e l p a e s a g g i o , s e r v i z i , t e c n i c a e m a c c h i n a r i o f f r i r a n n o u n a p a n o r a m i c a i n t e g r a l e e a g g i o r n a t a s u l l a f i l i e r a . “ U n ’ o f f e r t a c o m p l e t a c h e r i f l e t t e l a f o r z a , l a d i v e r s i t à e l a c o n t i n u a e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e ” , a g g i u n g e R a n d a z z o . I l p a d i g l i o n e 2 0 s a r à i n t e r a m e n t e o c c u p a t o d a i m o t o r i - i n c o n t i n u a e s p a n s i o n e - e d a M y G r e e n S p o r t s , l ’ e v o l u z i o n e d e l ‘ V e r d e S p o r t i v o ’ , d o v e t r o v e r à s p a z i o a n c h e i l n u o v o p r o g r a m m a F i g c d e d i c a t o a l l a f o r m a z i o n e d e i t e c n i c i d e l v e r d e . L ’ a r e a d e d i c a t a a l p a e s a g g i o ( p r o g e t t a z i o n e , p r o d o t t i , m a t e r i a l i , r e a l i z z a z i o n e … ) , r i n o m i n a t a M y L a n d s c a p e , g o d r à d i n u o v a v i s i b i l i t à e i d e n t i t à s p o s t a n d o s i n e l p a d i g l i o n e 8 . U n b o u l e v a r d l a m e t t e r à i n c o n n e s s i o n e c o n l ’ a r e a d e d i c a t a a l f i o r e e a l l a d e c o r a z i o n e , r i n o m i n a t a a s u a v o l t a M y D e c o r . I l v i v a i s m o r i m a r r à r a p p r e s e n t a t o n e l p a d i g l i o n e 1 6 e i n u n ’ a m p i a p o r z i o n e d e l p a d i g l i o n e 1 2 , r i m a n e n d o a t t i g u o , c o m e n e l l a p a s s a t a e d i z i o n e , a l l ’ e s p o s i z i o n e d e l l ’ i n t e r o c o m p a r t o t e c n i c o . Q u i s i t r o v e r à l ’ a l l e s t i m e n t o G a r d e n C e n t e r N e w T r e n d , c h e c e l e b r e r à l ’ a n n i v e r s a r i o t o n d o d i M y p l a n t c o n l ’ i n i z i a t i v a ‘ 1 0 a n n i d i t r e n d - t h e b e s t o f ’ , o s s i a u n p e r c o r s o a t t r a v e r s o u n d e c e n n i o d i i d e e , s c e n o g r a f i e , v i s i o n i e p r o d o t t i c h e h a n n o s e g n a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ e v e n t o e i n f l u e n z a t o i l m e r c a t o : u n o s p a z i o p e r r a c c o n t a r e i l p a s s a t o , i n t e r p r e t a r e i l p r e s e n t e e , c o n l e n u o v e p r o p o s t e , i m m a g i n a r e i l f u t u r o d e l r e t a i l s p e c i a l i z z a t o . A r a p p r e s e n t a r e i l v o l t o p i ù a v a n z a t o e s o s t e n i b i l e d e l l ’ o f f e r t a d i p r o d o t t i e s e r v i z i p e r l ’ i n t e r o s e t t o r e d e l v e r d e s a r à M y I n n o v a t i o n ( g i à M y p l a n T e c h ) , c h e p r e s e n t e r à i n u n c i r c u i t o d e d i c a t o a l l ’ i n t e r n o d e i p a d i g l i o n i l e s o l u z i o n i g r e e n e t e c n o l o g i c a m e n t e p i ù i n n o v a t i v e p r o p o s t e d a g l i e s p o s i t o r i . “ Q u e s t a d e c i m a e d i z i o n e r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e e a l l o s t e s s o t e m p o u n n u o v o p u n t o d i p a r t e n z a - s p i e g a V a l e r i a R a n d a z z o - I l m e r c a t o d e l v e r d e è i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e e M y p l a n t c o n t i n u a a c r e s c e r e i n s i e m e a l l e i m p r e s e , o f f r e n d o u n l u o g o p r i v i l e g i a t o d o v e s v i l u p p a r e r e l a z i o n i , g e n e r a r e v a l o r e e i m m a g i n a r e i l f u t u r o d e l s e t t o r e ” .