N a y p y i d a w , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - A l m e n o 3 3 p e r s o n e s o n o m o r t e e p i ù d i c i n q u a n t a s o n o r i m a s t e f e r i t e a s e g u i t o d i u n a t t a c c o d e l l ' e s e r c i t o b i r m a n o c o n t r o l ' o s p e d a l e d i M r a u k U , u n a l o c a l i t à s i t u a t a n e l l o S t a t o d i R a j i n e . L o h a d e n u n c i a t o l ' o p e r a t o r e u m a n i t a r i o W a i H u n A u n g s u F a c e b o o k , a g g i u n g e n d o c h e l e t r u p p e b i r m a n e h a n n o u t i l i z z a t o " d u e b o m b e c o n c u i h a n n o u c c i s o 3 3 p e r s o n e e e f e r i t e 5 8 " , a n c h e s e s i p r e v e d e c h e i l b i l a n c i o p o s s a a u m e n t a r e . I l p o r t a v o c e d e l l ' e s e r c i t o d i A r a k a n , K h i n T h u K h a , h a c o n f e r m a t o l ' a t t a c c o s u X . I n u n p o s t a c c o m p a g n a t o d a i m m a g i n i v i d e o d e l l e f i a m m e d i v a m p a t e n e l c o m p l e s s o m e d i c o , h a a t t r i b u i t o l ' a t t a c c o a l l ' a v i a z i o n e m i l i t a r e d e l l a g i u n t a m i l i t a r e b i r m a n a , a p o c o p i ù d i d u e s e t t i m a n e d a l l e e l e z i o n i l e g i s l a t i v e , c h e s o n o s t a t e c r i t i c a t e d a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e p e r p o s s i b i l i i r r e g o l a r i t à .