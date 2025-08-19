P a l e r m o , 1 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o a m a r e g g i a t o . M i s t a n n o m a s s a c r a n d o p e r u n a s e r a t a c h e d o v e v o f a r e a N a r o , i n u n a p i a z z a p e r u n e v e n t o p u b b l i c o . M a i l s i n d a c o n o n h a v o l u t o . N o n s o n o l ' u n i c o c h e c a n t a q u e s t e c a n z o n i . S t o l e g g e n d o d e g l i a r t i c o l i s u c o s e d e l p a s s a t o . M i s t a t e d i f f a m a n d o . V i d o v e t e v e r g o g n a r e , I o n o n h o n u l l a c o n t r o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . A n z i , i o l e a m m i r o p e r c i ò c h e f a n n o . Q u e s t o è i l m i o p e r s o n a g g i o , i l m i o s t i l e . S o n o u n r a g a z z o p u l i t o , h o 1 8 a n n i e n o n h o m a i a v u t o p r o b l e m i c o n l a g i u s t i z i a . M a i a v u t o u n a d e n u n c i a . N o n s o n o u n c r i m i n a l e " . S o n o l e p a r o l e d i S a m u e l e N i s i , g i o v a n e r a p p e r c h e i e r i s e r a s i s a r e b b e d o v u t o e s i b i r e i n u n c o n c e r t o p u b b l i c o a N a r o , i n p r o v i n c i a d i A g r i g e n t o . E v e n t o a n n u l l a t o d o p o l o s t o p d e l s i n d a c o . " N o n è p e r s o n a g r a d i t a , i n n e g g i a a l l a c r i m i n a l i t à , h o g i à c o n t a t t a t o l ' a s s o c i a z i o n e e d è s t a t o s u b i t o c o n g e d a t o " , h a d e t t o M i l c o D a l a c c h i , p r i m o c i t t a d i n o n a r e s e . " N o n i n t e r v e r r à p e r c h é n o n è g r a d i t o a l s i n d a c o e a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e . S o n o s t a t o c h i a r o , q u a l o r a c i f o s s e r o s t a t e d e l l e i n s i s t e n z e , m a n o n c e n e s o n o s t a t e , a v r e i b l o c c a t o l a s e r a t a " . E c o s ì i l c o n c e r t o è s t a t o a n n u l l a t o . I l r a p p e r d i c i o t t e n n e è o r i g i n a r i o d i L e n t i n i ( S i r a c u s a ) e d a t e m p o s p o p o l a s u l w e b e i s o c i a l . I n u n o d e i s u o i u l t i m i v i d e o N i s i p a r l a d i s o l d i f a c i l i , o m e r t à , v i t a c r i m i n a l e , d i s p r e z z o d e l l o S t a t o , d e l l a m a g i s t r a t u r a e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . M a o r a l u i d i c e c h e è i l s u o " p e r s o n a g g i o " . " I o m i s o n o c r e a t o d a s o l o , d a q u a n d o a v e v o 9 a n n i - d i c e a n c o r a - M e s i f a m i e r o i m p e g n a t o a f f i n c h é n e i p r o s s i m i b r a n i m i g l i o r a v o i l l i n g u a g g i o . I n f a t t i l a m i a u l t i m a u s c i t a n o n c ' e n t r a n u l l a c o n i b r a n i p r e c e d e n t i . I o n o n h o n u l l a c o n t r o l a l e g g e e n o n s o n o u n c r i m i n a l e " . E c o n c l u d e : " G r a z i e a l l e p e r s o n e c h e m i s t a n n o d i f e n d e n d o " .