R a g a l n a ( C a t a n i a ) , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " H o c o n o s c i u t o M o g o l a l l a p a r t i t a c a n t a n t i c o n t r o p o l i t i c i . C r e d o c h e f o s s e i l 1 9 9 4 . G i o c a v a m o i o i n s i e m e c o n M a u r i z i o G a s p a r r i . L ' a l l e n a t o r e , u n m a r e s c i a l l o d e l l ' E s e r c i t o , n o n c i v o l e v a i n c a m p o , m a g l i e l o i m p o s e l a t e l e v i s i o n e . A l l o r a , i o e M a u r i z i o c i a v v i c i n a m m o a G i u l i o R a p e t t i e l o t o c c a m m o c o n u n d i t o . L u i c i c h i e s e ' M a p e r c h é m i t o c c a t e ? ' e n o i r i s p o n d e m m o ' V o g l i a m o p o t e r d i r e c h e a b b i a m o t o c c a t o M o g o l . . . ' " . A r a c c o n t a r e l ' a n e d d o t o , d u r a n t e E t n a F o r u m i n c o r s o a R a g a l n a ( C a t a n i a ) è s t a t o i l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , d u r a n e u n i n c o n t r o p u b b l i c o c o n G i u l i o R a p e t t i , i n a r t e M o g o l .