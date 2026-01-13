M i l a n o , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S o l o i l l a z i o n i . E ' q u e s t o i l s e n s o c h e h a p o r t a t o l a g i u d i c e d i M i l a n o M a n u e l a C a s t e l l a b a t e a d a r c h i v i a r e 1 5 i n d a g a t i t r a c u i l ' e x g o v e r n a t o r e d i B a n c a d ' I t a l i a I g n a z i o V i s t o i n d a g a t o n e l 2 0 2 3 p e r f a l s e c o m u n i c a z i o n i s o c i a l i n e l l ' i n c h i e s t a c h e r i g u a r d a M p s , f a s c i c o l o n a t o d a u n e s p o s t o d e p o s i t a t o d a G i u s e p p e B i v o n a , f o n d a t o r e d i B l u e b e l l P a r t n e r s , c o n s i d e r a t o i l ' g r a n d e a c c u s a t o r e ' n e i c o n f r o n t i d i P i a z z a S a l i m b e n i . P e r l a g i u d i c e , " c o m e s i l e g g e n e i p l u r i m i e s p o s t i r e d a t t i d a G i u s e p p e B i v o n a , c o s t u i f o n d a l e s u e a c c u s e a s s u m e n d o u n a s o r t a d i ' c o m p l o t t o ' c h e v i d e c o i n v o l t i i v e r t i c i d e i v a r i i s t i t u t i b a n c a r i , m a a n c h e d i C o n s o b , B a n c a d i I t a l i a e g l i s t e s s i m a g i s t r a t i c o i n v o l t i n e l p r o c e s s o i n v e s t e d i P u b b l i c i M i n i s t e r i , f i n a l i z z a t o a f a v o r i r e M p s , i l t u t t o i n a s s e n z a d i e l e m e n t i c o n c r e t i e s p e c i f i c i , t a n t o d a a p p a r i r e t a l i a f f e r m a z i o n i g i à p r i m a f a c i e ( a p r i m a v i s t a , n d r ) m e r e i l l a z i o n i " s c r i v e n e l s u o p r o v v e d i m e n t o d i a r c h i v i a z i o n e . L ' o g g e t t o d e l l a d e n u n c i a e r a l a p r e s u n t a c o m p a r t e c i p a z i o n e d i V i s c o , a l " d i s e g n o c r i m i n o s o e a l p i a n o d e l i n q u e n z i a l e a t t u a t o d a g l i e x a m m i n i s t r a t o r i d i B a n c a M o n t e d e i P a s c h i d i S i e n a A l e s s a n d r o P r o f u m o e F a b r i z i o V i o l a , r i c o n o s c i u t i d a l T r i b u n a l e d i M i l a n o c o l p e v o l i d e i r e a t i d i f a l s o i n b i l a n c i o e m a n i p o l a z i o n e i n f o r m a t i v a e m e s s a i l 1 5 o t t o b r e 2 0 2 0 " . P r o f u m o e V i o l a s o n o s t a t i d e f i n i t i v a m e n t e a s s o l t i d a l l a C a s s a z i o n e p e r l e o p e r a z i o n i s u i d e r i v a t i S a n t o r i n i e A l e x a n d r i a , v e r d e t t o c h e h a a c c o l t o l ' a s s u l u z i o n e p r o n u n c i a t a d a i g i u d i c i d ' A p p e l l o d i M i l a n o . I n t a l s e n s o , a n c h e i n r e l a z i o n e a l l a p o s i z i o n e d i V i s c o " i l p r o c e d i m e n t o d e v e c o n c l u d e r s i c o n l a s u a a r c h i v i a z i o n e , p e r i n s u s s i s t e n z a d e l f a t t o " s c r i v e l a g i u d i c e . " Q u a l s i v o g l i a i n d a g i n e s a r e b b e d e b o r d a n t e e n o n c o n t r i b u i r e b b e a m o d i f i c a r e i l q u a d r o s i n o r a e s p o s t o . P e r n e s s u n o d e g l i i n d a g a t i , q u i n d i , è p o s s i b i l e f o r m u l a r e u n a p p r e z z a m e n t o i n t e r m i n i d i r a g i o n e v o l e p r e v i s i o n e d i c o n d a n n a , a n c o r p i ù c o n s i d e r a n d o l ' i n t e r v e n u t o d e c o r s o d e l t e r m i n e d i p r e s c r i z i o n e p e r m a g g i o r p a r t e d e i r e a t i c o n t e s t a t i " a p a r t e d e g l i i n d a g a t i .