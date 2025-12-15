R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o l a v o r a t o p e r r a f f o r z a r e u n m o d e l l o d i a c c o g l i e n z a c h e m e t t a r e a l m e n t e i l p a z i e n t e a l c e n t r o , a f f i a n c a n d o a l l a q u a l i t à c l i n i c a u n ' a t t e n z i o n e p i ù a m p i a a l l a d i m e n s i o n e d e l b e n e s s e r e " . S o n o l e p a r o l e d i S i m o n a M o r c e l l i n i , G e n e r a l D i r e c t o r D e p u t y M a y o r d i M a r i l a b , p a r t e c i p a n d o a l l a c o n v e n t i o n d i f i n e a n n o d e l l a s o c i e t à , a R o m a . M o r c e l l i n i r i c o r d a c o m e , a c c a n t o a m a c c h i n a r i e p r o f e s s i o n a l i t à g i à c o n s o l i d a t i , s i a s t a t o a v v i a t o u n p e r c o r s o o r i e n t a t o a u n a p p r o c c i o o l i s t i c o c h e c o i n v o l g e d i v e r s i a s p e t t i d e l l ' e s p e r i e n z a d e l p a z i e n t e a l l ' i n t e r n o d e i c e n t r i . " L ' i n t r o d u z i o n e d i u n a w e b r a d i o i n t e r n a c h e d i f f o n d e m u s i c a a 4 3 2 h e r t z e d i u n p r o f u m o d ' a m b i e n t e d e d i c a t o - s p i e g a - r i e n t r a i n q u e s t a v i s i o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i f a v o r i r e u n a c o n d i z i o n e d i m a g g i o r e c o m f o r t e s e r e n i t à d u r a n t e l a p e r m a n e n z a n e l l e s t r u t t u r e " . I n o l t r e l ' i n s t a l l a z i o n e a r t i s t i c a ' A m o r e p e r l a v i t a ' , r e a l i z z a t a n e l l a n u o v a s e d e d i P o m e z i a , " c o i n v o l g e i l s e n s o d e l l a v i s t a i n u n a c o m p o s i z i o n e c h e r i p r e n d e l a p a r o l a M a r i l a b " . N e l c o r s o d e l l a c o n v e n t i o n a R o m a è s t a t a p r e s e n t a t a u n a n o v i t à c h e i l g r u p p o i n t r o d u r r à n e i c e n t r i a p a r t i r e d a g e n n a i o : l e c a r a m e l l e a l l a v i t a m i n a C f o r m u l a t e s u m i s u r a p e r i l g r u p p o . U n o m a g g i o a n c h e a l s e n s o d e l g u s t o , b a s a t o s u " u n p e r c o r s o i s p i r a t o a l l a p r o p o r z i o n e u n i v e r s a l e , a l l ' a r m o n i a c h e t i e n e i n s i e m e t u t t o i l c r e a t o e c h e c i p e r m e t t e d i r i c o n o s c e r e i l b e l l o c h e è g i à d e n t r o d i n o i " , c h i a r i s c e M o r c e l l i n i . U n a d o l c e i n i z i a t i v a c h e " e s t e n d e i l c o n c e t t o d i c u r a a n c h e a u n g e s t o s i m b o l i c o d i a t t e n z i o n e v e r s o i p a z i e n t i " .