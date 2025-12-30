R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' i n i z i a t a l a s t a g i o n e d e l l a n e v e e l a m o n t a g n a t o r n a p r o t a g o n i s t a , a n c h e i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a a l v i a t r a p o c h e s e t t i m a n e . M a l e v e t t e e i p a e s a g g i h a n n o u n e f f e t t o b e n e f i c o n o n s o l o s u g l i a m a n t i d e l l o s c i . L a m o n t a g n a a f f a s c i n a e p u ò c r e a r e u n a v e r a e p r o p r i a m e t a m o r f o s i i n t e r i o r e . C o s a a c c a d e r e a l m e n t e d e n t r o d i n o i q u a n d o l a s c i a m o l a v a l l e p e r l a v e t t a ? " L a s e n s a z i o n e d i b e n e s s e r e c h e c i i n v a d e n o n è u n ' i l l u s i o n e r o m a n t i c a , m a u n f e n o m e n o b i o l o g i c o e p s i c h i c o p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t o n e l l a n o s t r a n a t u r a . O g g i l e n e u r o s c i e n z e s o n o i n g r a d o d i m a p p a r e l a ' c h i m i c a d e l l a f e l i c i t à ' c h e s i s p r i g i o n a d u r a n t e u n a d i s c e s a , r i v e l a n d o c o m e l ' a l t i t u d i n e e l ' a t t i v i t à f i s i c a a g i s c a n o c o m e u n p o t e n t e r e s e t p e r i l n o s t r o c e r v e l l o . P a r a l l e l a m e n t e , l a p s i c o a n a l i s i c i s p i e g a c o m e i l c o n f r o n t o c o n l ' i m m e n s i t à d e l l e c i m e e i l g e s t o s i m b o l i c o d e l l o s c i c i p e r m e t t a n o d i r i c o n n e t t e r c i c o n u n s é p i ù a u t e n t i c o " . A s p i e g a r e i l l e g a m e t r a m o n t a g n a e b e n e s s e r e i n t e r i o r e è A d e l i a L u c a t t i n i , p s i c h i a t r a e p s i c o a n a l i s t a , o r d i n a r i o d e l l a S o c i e t à p s i c o a n a l i t i c a i t a l i a n a e d e l l ' I n t e r n a t i o n a l P s y c h o a n a l y t i c a l A s s o c i a t i o n . " L a m o n t a g n a , c o n i l s u o s i l e n z i o e l a s u a v a s t i t à , a t t i v a d i m e n s i o n i p r o f o n d e d e l l a v i t a p s i c h i c a : r i d u c e l e d i f e s e , f a c i l i t a i l c o n t a t t o c o n i l m o n d o i n t e r n o e p e r m e t t e e s p e r i e n z e e m o t i v e i n t e n s e e r i g e n e r a t i v e " , o s s e r v a L u c a t t i n i . M a p e r c h é l a m o n t a g n a è l a m i g l i o r p a l e s t r a p e r l ' e t à e v o l u t i v a ? Q u a l i e f f e t t i b e n e f i c i p u ò o f f r i r e i n p a r t i c o l a r e n e i b a m b i n i e n e g l i a d o l e s c e n t i ? " L o s c i c o i n v o l g e s i m u l t a n e a m e n t e c o r p o e m e n t e - p r o s e g u e l ' e s p e r t a - m i g l i o r a n d o p r o p r i o c e z i o n e , e q u i l i b r i o e c a p a c i t à d i m o d u l a r e i m o v i m e n t i i n b a s e a l t e r r e n o e a l l a v e l o c i t à . L a p r o g r e s s i o n e t e c n i c a , i l c o n t r o l l o a c q u i s i t o n e l l e d i s c e s e e l a p o s s i b i l i t à d i e s p l o r a r e l u o g h i r a g g i u n g i b i l i s o l o c o n g l i s c i r a f f o r z a n o a u t o s t i m a e s e n s o d i c o m p e t e n z a . I n p s i c o a n a l i s i q u e s t o p r o c e s s o s i c o l l e g a a l l a f u n z i o n e d e l l ' i o o s s e r v a n t e , o v v e r o a l l a c a p a c i t à d e l s o g g e t t o d i p e r c e p i r e s e s t e s s o m e n t r e a g i s c e " . G l i s p o r t i n m o n t a g n a s o n o s t a t i r e c e n t e m e n t e a s s o c i a t i a u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l l o s t r e s s e a u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a r e g o l a z i o n e e m o t i v a , c o m e i n d i c a t o d a u n o s t u d i o s u ' F r o n t i e r s o f P u b l i c H e a l t h ' ( 2 0 2 5 ) s u l l e a t t i v i t à o u t d o o r i n a m b i e n t i n a t u r a l i . Q u a l i i n s e g n a m e n t i s p e c i f i c i t r a s m e t t e l o s c i d a l p u n t o d i v i s t a p s i c o l o g i c o e p s i c o a n a l i t i c o ? " L o s c i a l l e n a l a c o n c e n t r a z i o n e , l a p r e s e n z a m e n t a l e e l a c a p a c i t à d i v a l u t a r e p r o g r e s s i v a m e n t e l a d i f f i c o l t à . O g n i d i s c e s a - r i m a r c a L u c a t t i n i - s i c o n f i g u r a c o m e u n m i c r o - l a b o r a t o r i o e m o t i v o i n c u i s i a f f r o n t a n o p a u r a , a t t i v a z i o n e f i s i o l o g i c a e c o n t r o l l o . L o s c i m o b i l i t a l e f u n z i o n i m e n t a l i s u p e r i o r i , s t i m o l a i l p e n s a r e e l e i m p r e s s i o n i s e n s o r i a l i a t t r a v e r s o n e v e , v e n t o , v e l o c i t à , v i b r a z i o n i e f r e d d o c h e p o s s o n o e s s e r e t r a s f o r m a t e i n p e n s i e r i m e n t r e s i p r e n d o n o d e c i s i o n i o p e r a t i v e ( a r r i v a r e a v a l l e ) " . " I n o l t r e , l a r e l a z i o n e t r a s o l i t u d i n e e p r e s e n z a d e l l ' a l t r o r i c h i a m a i l c o n c e t t o d e l ' e s s e r e s o l i a v e n d o q u a l c u n o n e l c u o r e , f o n d a m e n t a l e p e r l ' a u t o n o m i a e m o t i v a . I n q u e s t a d i n a m i c a , l ' a t l e t a s p e r i m e n t a c i ò c h e l a p s i c o a n a l i s i d e f i n i s c e ' c o n t i n u i t à d e l l ' e s s e r e ' , o v v e r o l a c a p a c i t à d i m a n t e n e r e i l p r o p r i o n u c l e o i d e n t i t a r i o a n c h e i n c o n d i z i o n i d i s f i d a i n m o v i m e n t o , c o n s o l i d a n d o s i c u r e z z a i n t e r n a e f i d u c i a n e l l e p r o p r i e p o t e n z i a l i t à . S e c o n d o u n a r i c e r c a s u ' N a r r a t i v e R e v i e w ' ( 2 0 2 5 ) s u g l i s p o r t d i m o n t a g n a , l e d i s c i p l i n e a l p i n e m i g l i o r a n o a t t e n z i o n e s o s t e n u t a , r e g o l a z i o n e e m o t i v a e p i a n i f i c a z i o n e , f u n z i o n i i n t e l l e t t i v e e d e m o t i v e e s s e n z i a l i a n c h e n e l l e r e l a z i o n i e n e l l ’ a p p l i c a z i o n e s c o l a s t i c a e l a v o r a t i v a " , p r o s e g u e L u c a t t i n i . P e r c h é è i m p o r t a n t e a v v i c i n a r e i b a m b i n i a l l a d i s c i p l i n a d e l l o s c i s i n d a p i c c o l i ? " P e r i b a m b i n i l o s c i f o n d e g i o c o , a v v e n t u r a e a p p r e n d i m e n t o c o r p o r e o . L a l o r o n a t u r a l e p l a s t i c i t à c o n s e n t e l ' a c q u i s i z i o n e i n t u i t i v a d e g l i s c h e m i m o t o r i : u n v e r o i m p r i n t i n g f i s i c o e d e m o t i v o c h e p e r m a n e n e l t e m p o - s p i e g a l a p s i c h i a t r a - L e e s p e r i e n z e s e n s o r i a l i p r i m a r i e ( s o l e , v e n t o , n e v e , v e l o c i t à c o n t r o l l a t a ) s i f i s s a n o n e l l a m e m o r i a i m p l i c i t a , c o m e d e s c r i t t o d a S p i t z , c o s t i t u e n d o l a b a s e d e l l e f u t u r e r e g o l a z i o n i p s i c o - e m o t i v e . S u l l a n e v e , l a p r e s e n z a s t a b i l e d i u n a d u l t o - g e n i t o r e o m a e s t r o - c o n s o l i d a l a b a s e s i c u r a i n t e r i o r e e i n q u e s t o p r o c e s s o i l b a m b i n o s p e r i m e n t a u n a ' c o n t i n u i t à a f f e t t i v a ' , o v v e r o u n a c o n d i z i o n e i n c u i l ' e s p e r i e n z a c o r p o r e a s i i n t r e c c i a a l l a r a s s i c u r a z i o n e d e l l ' a d u l t o , f a v o r e n d o l a c o s t r u z i o n e d i u n i o s a l d o e c a p a c e d i t o l l e r a r e l a f r u s t r a z i o n e " . L o s c i p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o u n a n t i d o t o a l l o s t r e s s ? I n c h e m o d o a g i s c e s u l l a m e n t e e s u l c o r p o ? " A s s o l u t a m e n t e s ì . D a l p u n t o d i v i s t a c o r p o r e o l o s c i m i g l i o r a t o n o m u s c o l a r e , e l a s t i c i t à , c a p a c i t à c a r d i o v a s c o l a r e , r e s p i r a t o r i a e o s s i g e n a z i o n e . L ' a l t i t u d i n e a u m e n t a i g l o b u l i r o s s i , c o n e f f e t t i b e n e f i c i c h e p e r s i s t o n o a n c h e d o p o i l r i e n t r o . L a m o n t a g n a f a v o r i s c e u n a v e r a d e t o s s i f i c a z i o n e s e n s o r i a l e : s i l e n z i o , a r i a p u l i t a , a s s e n z a d i s t i m o l i d i g i t a l i e d i s t a c c o d a l l a r o u t i n e . Q u e s t o p e r m e t t e a b a m b i n i e a d u l t i d i u s c i r e d a l s o v r a c c a r i c o s e n s o r i a l e q u o t i d i a n o . I l s i l e n z i o i n p s i c o a n a l i s i h a u n a f u n z i o n e t r a s f o r m a t i v a , p e r m e t t e l ' e m e r g e r e d e l p e n s i e r o e l ' e l a b o r a z i o n e e m o t i v a . L o s c i o f f r e u n a ' f u n z i o n e d i c o n t e n i m e n t o a m b i e n t a l e ' , u n s e t t i n g a l l ' a r i a a p e r t a c h e s o s t i e n e l ' a p p a r a t o p s i c h i c o c o n s e n t e n d o g l i d i m e t a b o l i z z a r e t e n s i o n i e d i r i t r o v a r e e q u i l i b r i o i n t e r n o " , c o n c l u d e l ' e s p e r t a .