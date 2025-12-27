Anche chi è abituato ad ottenere successi ed a portare il nome di Civitavecchia in lungo e in largo per il mondo, può passare dei momenti davvero complicati. Lo sa bene l’As Gin, che arriva da un 2025 pieno di soddisfazioni, cominciando dal nuovo podio tricolore della squadra femminile di Camilla Ugolini e Marco Massara, e passando al colpaccio della formazione maschile di Tommaso Pampinella, che in pochi anni è passata dalla serie C all’A1. Tutto questo mentre si stava compiendo un passaggio di consegne societario, che, per ovvi motivi, ha rischiato di far distogliere lo sguardo dalla pedana.

«Dopo il 2024 dove abbiamo fatto la tripletta – sottolinea Camilla Ugolini – con scudetto, due medaglie olimpiche e Manila Esposito campionessa d’Europa era difficile affrontare con altrettanto entusiasmo il 2025. Eppure abbiamo ricercato le energie e le motivazioni per trovare nuovi stimoli, societari e tecnici.

Abbiamo affrontato il campionato di serie A con orgoglio e ci siamo aggiudicati il terzo gradino del podio, ma le prime due squadre si sono rinforzate con ginnaste straniere, noi abbiamo affrontato il campionato con le nostre forze.

A giugno Manila ha vinto per la seconda volta il campionato d’Europa e in estate molte delle nostre ginnaste sono state convocate nei gruppi nazionali per i ritiri delle varie categorie.

Nel frattempo si sono messe in atto le pratiche per il cambio di amministratore e dopo un momento burrascoso alla fine il nuovo consiglio d'amministrazione si è insediato, e il dottor Fabio Corti è il nuovo presidente del CDA.

Ai campionati italiani di Padova a dicembre abbiamo ottenuto 10 medaglie, diventando la società più titolata d’Italia. È stato un anno duro, dove per andare avanti abbiamo messo in atto dei cambiamenti necessari, ci siamo sacrificati, abbiamo lottato, siamo rimasti uniti e ora finalmente abbiamo un volto nuovo che vuole fare ancora meglio di prima. Siamo fieri di noi».

Grandi soddisfazioni, come detto, sono giunte anche dalla squadra maschile. «Abbiamo vissuto la prima stagione con la prima squadra in serie A2 – dichiara coach Tommaso Pampinella – siamo andati subito bene ed abbiamo superato le aspettative, ottenendo una splendida promozione in A1, in un campionato davvero intenso, nel quale sono successe un miliardo di cose. I ragazzi sono riusciti a stupirmi. Tutto questo con l’aiuto di Manrique Larduet, che con noi ha vinto il campionato italiano assoluto ed ha dato una grandissima mano al successo per andare in A1. È grazie a lui se siamo arrivati fino a là, peccato che sia finita la sua esperienza a Civitavecchia.

Per quanto riguarda gli Italiani individuali, i ragazzi hanno fatto un’ottima prova generale. Lorenzo Santandrea è colui che è spiccato di più, sia a livello individuale che nelle gare a squadre. I suoi punteggi sono stati fondamentali per tutta l’As Gin e Lorenzo ha vinto la medaglia agli Italiani di categoria a corpo libero e la manifestazione nazionale Coppa dei Campioni al volteggio. Tutti i ragazzi sono stati molto bravi. È stato un anno molto intenso, con notevoli cambiamenti, sia positivi che negativi. Ma la cosa buona è che noi ancora ci siamo, abbiamo un progetto, un’ottima squadra, composta da ginnasti e allenatori.

Sono convinto che diremo la nostra anche il prossimo anno. Gli obiettivi sono tanti, vorremo dire la nostra nel nuovo campionato di serie A1, anche con l’assenza di Larduet. Cercheremo di dare meglio, sarà una grande avventura, soprattutto per questi ragazzi, entrati a far parte di questo nuovo progetto, che ormai sono delle vere e proprie conferme e non solo delle scommesse».

