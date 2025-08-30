M o d e n a , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - H a c o l p i t o c o n p l u r i m e c o l t e l l a t e , p e r m o t i v i d a c h i a r i r e , i g e n i t o r i e l a s o r e l l a m i n o r e , i l 2 3 e n n e , o r i g i n a r i o d e l l o S r i L a n k a , a r r e s t a t o i e r i s e r a i n f l a g r a n z a d a i c a r a b i n i e r i d e l l a c o m p a g n i a d i S a s s u o l o e d e l l a s t a z i o n e d i C a s t e l n u o v o R a n g o n e n e l M o d e n e s e . C o m e f a s a p e r e u n a n o t a d e l l a p r o c u r a d i M o d e n a i l p a d r e 5 7 e n n e h a r i p o r t a t o f e r i t e a l l ’ a d d o m e e a l l a r e g i o n e d o r s a l e , l a m a d r e 4 2 e n n e è s t a t a c o l p i t a a l c o l l o e a l l ’ a d d o m e , m e n t r e l a s o r e l l a 1 5 e n n e h a r i p o r t a t o f e r i t e d i m i n o r e g r a v i t à a l d o r s o e a u n a m a n o . N e s s u n o d e i f a m i l i a r i v e r s a a t t u a l m e n t e i n p e r i c o l o d i v i t a . I l 2 3 e n n e è s t a t o b l o c c a t o d a i c a r a b i n i e r i e d è s t a t o p o i t r a s f e r i t o n e l l a c a s a c i r c o n d a r i a l e d i M o d e n a , s u d i s p o s i z i o n e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o . I l c o l t e l l o a s e r r a m a n i c o u t i l i z z a t o p e r l ’ a g g r e s s i o n e e l ’ a p p a r t a m e n t o s o n o s t a t i s o t t o p o s t i a s e q u e s t r o . L a p r o c u r a h a r i c h i e s t o a l l ’ U f f i c i o g i p d e l T r i b u n a l e d i M o d e n a l a c o n v a l i d a d e l l ’ a r r e s t o d e l g i o v a n e p e r d u p l i c e t e n t a t o o m i c i d i o a g g r a v a t o i n d a n n o d e l p a d r e e d e l l a m a d r e e d i l e s i o n i a g g r a v a t e n e i c o n f r o n t i d e l l a s o r e l l a .