Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Spaventa e impressiona che nel luogo dove sono nate le Brigate rosse di Renato Curcio e Mara Cagol, ossia la facoltà di sociologia dellUniversità di Trento, occupata da ieri da collettivi in ampia parte extra studenteschi, si dichiari in queste ore lazione come un 'metodo di lotta politica e di pratica di una alternativa di giustizia'. Lannuncio viene dal gruppo regionale trentino di Global Movement to Gaza Italia, che ieri si è saldato agli occupanti esprimendo la loro adesione alla 'lotta' che per ora si è incentrata su un blocco delle attività universitarie e minacce a corpo docente e studenti, che rivendicano il diritto ad accedere allUniversità". Così Alessandro Urzì, deputato di Fratelli dItalia, coordinatore regionale di Fratelli DItalia del Trentino Alto Adige. "E evidente che la guerra sia usata come pretesto solo per destabilizzare, con un programma politico chiaro: fare male allItalia. Ora ci aspettiamo che le autorità competenti prendano provvedimenti e si occupino del ripristino della legalità e del diritto allo studio allUniversità di Trento", conclude.