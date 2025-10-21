R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S p a v e n t a e i m p r e s s i o n a c h e n e l l u o g o d o v e s o n o n a t e l e B r i g a t e r o s s e d i R e n a t o C u r c i o e M a r a C a g o l , o s s i a l a f a c o l t à d i s o c i o l o g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i T r e n t o , o c c u p a t a d a i e r i d a c o l l e t t i v i i n a m p i a p a r t e e x t r a s t u d e n t e s c h i , s i d i c h i a r i i n q u e s t e o r e l ’ a z i o n e c o m e u n ' m e t o d o d i l o t t a p o l i t i c a e d i p r a t i c a d i u n a a l t e r n a t i v a d i g i u s t i z i a ' . L ’ a n n u n c i o v i e n e d a l g r u p p o r e g i o n a l e t r e n t i n o d i G l o b a l M o v e m e n t t o G a z a I t a l i a , c h e i e r i s i è s a l d a t o a g l i o c c u p a n t i e s p r i m e n d o l a l o r o a d e s i o n e a l l a ' l o t t a ' c h e p e r o r a s i è i n c e n t r a t a s u u n b l o c c o d e l l e a t t i v i t à u n i v e r s i t a r i e e m i n a c c e a c o r p o d o c e n t e e s t u d e n t i , c h e r i v e n d i c a n o i l d i r i t t o a d a c c e d e r e a l l ’ U n i v e r s i t à " . C o s ì A l e s s a n d r o U r z ì , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d i F r a t e l l i D ’ I t a l i a d e l T r e n t i n o A l t o A d i g e . " E ’ e v i d e n t e c h e l a g u e r r a s i a u s a t a c o m e p r e t e s t o s o l o p e r d e s t a b i l i z z a r e , c o n u n p r o g r a m m a p o l i t i c o c h i a r o : f a r e m a l e a l l ’ I t a l i a . O r a c i a s p e t t i a m o c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i p r e n d a n o p r o v v e d i m e n t i e s i o c c u p i n o d e l r i p r i s t i n o d e l l a l e g a l i t à e d e l d i r i t t o a l l o s t u d i o a l l ’ U n i v e r s i t à d i T r e n t o " , c o n c l u d e .