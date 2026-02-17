R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a s e r a t a d i i e r i è a r r i v a t a a n c h e l a f i r m a d i I v . S a r a n n o q u i n d i t u t t e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e - P d , M 5 S , A v s , P i ù E u r o p a , A z i o n e e q u i n d i I v - a p r e s e n t a r e o g g i u n a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i a l l a C a m e r a s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' I t a l i a d a ' o s s e r v a t o r e ' a l l a r i u n i o n e d e l B o a r d o f P e a c e . U n a p a r t e c i p a z i o n e , " i n q u a l u n q u e f o r m a " , s u c u i l e o p p o s i z i o n i d i s s e n t o n o . D u e i p u n t i s u c u i s i i m p e g n a i l g o v e r n o : " A n o n a d e r i r e , n é a p a r t e c i p a r e i n q u a l u n q u e f o r m a a l B o a r d o f p e a c e o a i s u o i l a v o r i , a l f i n e d i n o n l e g i t t i m a r e u n o r g a n i s m o i n t e r n a z i o n a l e n o n c o n f o r m e a i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i p r e v i s t i d a l l ’ a r t i c o l o 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e n é a q u e l l i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , e n o n d e l e g i t t i m a r e i l r u o l o d e l l ' O n u c h e v a r a f f o r z a t o e s o s t e n u t o " , s i l e g g e n e l t e s t o . E " a s c o n g i u r a r e , i n o g n i c a s o , q u a l s i a s i f o r m a d i c o n t r i b u z i o n e f i n a n z i a r i a , d i r e t t a o i n d i r e t t a , a l B o a r d o f P e a c e ” . N e l l e p r e m e s s e s i l e g g e : " L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i h a a n n u n c i a t o c h e l ’ I t a l i a p a r t e c i p e r à , i n q u a l i t à d i o s s e r v a t o r e , a l l a p r i m a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o p e r l a p a c e i s t i t u i t o e p r e s i e d u t o d a D o n a l d T r u m p , c h e s i t e r r à i l p r o s s i m o 1 9 f e b b r a i o a W a s h i n g t o n ; l ’ a r t i c o l o 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a p r e v e d e c h e l ’ I t a l i a ' c o n s e n t e , i n c o n d i z i o n i d i p a r i t à c o n g l i a l t r i S t a t i , a l l e l i m i t a z i o n i d i s o v r a n i t à n e c e s s a r i e a d u n o r d i n a m e n t o c h e a s s i c u r i l a p a c e e l a g i u s t i z i a f r a l e N a z i o n i ; p r o m u o v e e f a v o r i s c e l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i r i v o l t e a t a l e s c o p o ' ; i l c o s i d d e t t o B o a r d o f P e a c e è s t a t o p r e s e n t a t o d a l P r e s i d e n t e T r u m p d u r a n t e i l W o r l d E c o n o m i c F o r u m d i D a v o s c o m e s t r u t t u r a i n c a r i c a t a d i a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i p e r l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a e d i d a r e a t t u a z i o n e a l l a s e c o n d a f a s e d e l l ’ a c c o r d o d i p a c e . T u t t a v i a , l ’ a s s e t t o o g g i d e l i n e a t o d e l B o a r d s i d i s c o s t a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o d a l p r o g e t t o i n i z i a l e , a n n u n c i a t o c o m e u n o d e i p u n t i d e l P i a n o T r u m p p e r G a z a e s u c c e s s i v a m e n t e r e c e p i t o n e l l a r i s o l u z i o n e d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a n . 2 8 0 3 d e l 2 0 2 5 " . " L ’ o r g a n i s m o - s i l e g g e n e l l a r i s o l u z i o n e d e l l e o p p o s i z i o n i - , c h e s i f o n d a s u u n a C a r t a c o s t i t u t i v a d i 1 3 p u n t i , m a e l a b o r a t a u n i l a t e r a l m e n t e e s e n z a u n r e a l e p r o c e s s o m u l t i l a t e r a l e , s i p o n e i n e v i d e n t e c o n t r a s t o c o n i p r i n c i p i f o n d a t i v i d e l l e N a z i o n i U n i t e s v u o t a n d o n e u l t e r i o r m e n t e i l r u o l o e l ’ a u t o r e v o l e z z a , p o n e n d o s i d i f a t t o i n a l t e r n a t i v a e i n o p p o s i z i o n e a l q u a d r o m u l t i l a t e r a l e e s i s t e n t e " . " D i f a t t i , i l B o a r d p r e v e d e m e c c a n i s m i d i n o m i n a e p e r m a n e n z a d e i m e m b r i a t o t a l e d i s c r e z i o n e d e l P r e s i d e n t e T r u m p , e l a p o s s i b i l i t à d i o t t e n e r e s e g g i p e r m a n e n t i a t t r a v e r s o e l e v a t i s s i m i c o n t r i b u t i f i n a n z i a r i , e v i d e n z i a u n a t e n d e n z a p r e o c c u p a n t e a l l a p r i v a t i z z a z i o n e d e l l e f u n z i o n i t i p i c h e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , a p r e n d o l a s t r a d a a u n m o d e l l o d i g o v e r n a n c e i n t e r n a z i o n a l e f o n d a t o s u l o g i c h e p r o p r i e t a r i e , c o n t r i b u t i f i n a n z i a r i e i n t e r e s s i p r i v a t i m a r c a t a m e n t e s e g n a t i d a l o g i c h e s p e c u l a t i v e a s s o l u t a m e n t e i n a c c e t t a b i l i , i n p a r t i c o l a r e d o p o i l m a s s a c r o d i c i v i l i e l e d i s t r u z i o n i s i s t e m a t i c h e v o l u t e d a l g o v e r n o N e t h a n y a u " . " P r o p r i o p e r q u e s t e r a g i o n i , l ’ a d e s i o n e d e l n o s t r o P a e s e a l B o a r d p o n e d e l l e e v i d e n t i i n c o m p a t i b i l i t à c o s t i t u z i o n a l i c o n l ' a r t i c o l o 1 1 d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e ; d e l r e s t o i l M i n i s t r o T a j a n i a v e v a e s p l i c i t a m e n t e p a r l a t o d i ' o s t a c o l o c o s t i t u z i o n a l e ' p e r l ’ a d e s i o n e a l B o a r d . R i l e v i a m o i n v e c e c h e s e c o n d o l a P r e s i d e n t e M e l o n i , l a p a r t e c i p a z i o n e c o m e o s s e r v a t o r e r a p p r e s e n t e r e b b e ' u n a b u o n a s o l u z i o n e ' r i s p e t t o a i d u b b i d i c o m p a t i b i l i t à c o n l ’ a r t i c o l o 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e " . " S i r e g i s t r a l a c a u t e l a d e l l a m a g g i o r p a r t e d e i p a e s i d e l l ’ U e c h e h a n n o s c e l t o d i n o n a d e r i r e a l l ’ i n i z i a t i v a a m e r i c a n a . I n p a r t i c o l a r e , F r a n c i a , S p a g n a , G e r m a n i a e R e g n o U n i t o n o n p a r t e c i p e r a n n o , c o s ì c o m e l a s t e s s a U n i o n e E u r o p e a , s e g n a l a n d o u n a d i s t a n z a p o l i t i c a s i g n i f i c a t i v a r i s p e t t o a u n o r g a n i s m o s b i l a n c i a t o i n s e n s o s t a t u n i t e n s e e a l t e r n a t i v o a l q u a d r o m u l t i l a t e r a l e t r a d i z i o n a l e , a p a r t i r e d a l l ’ O r g a n i z z a z i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e ; i n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ I t a l i a n o n p u ò p e r m e t t e r s i s c e l t e i s o l a t e c h e l a e s p o n g a n o a u n d i s a l l i n e a m e n t o c o n i p r i n c i p a l i p a r t n e r e u r o p e i " , s i l e g g e a n c o r a n e l l a r i s o l u z i o n e d e l l e o p p o s i z i o n i . " M e n t r e r e s t a e v i d e n t e l a v o l o n t à d e l G o v e r n o i t a l i a n o d i n o n i n c r i n a r e i l r a p p o r t o c o n l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , a n c h e a l l a l u c e d e l l e g a m e p o l i t i c o t r a G i o r g i a M e l o n i e D o n a l d T r u m p , c h e s e m b r a e s s e r e l ’ u n i c o v e r o d i s c r i m i n e d e l l e s c e l t e d i p o l i t i c a e s t e r a . I l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o e s t r e m a m e n t e f r a g i l e : a G a z a l a t r e g u a , v i o l a t a r i p e t u t a m e n t e d a l l ’ e s e r c i t o I s r a e l i a n o n o n c o i n c i d e i n n e s s u n m o d o c o n l a p a c e e , c o m e d e n u n c i a t o a n c h e d a l P a t r i a r c a l a t i n o d i G e r u s a l e m m e , P i e r b a t t i s t a P i z z a b a l l a , s i c o n t i n u a a m o r i r e . A l l a t r e g u a n o n h a n n o f a t t o s e g u i t o g l i i m p e g n i p e r u n c e s s a t e i l f u o c o p e r m a n e n t e e u n p i e n o a c c e s s o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i , i l d i s a r m o d i H a m a s e u n a p r o s p e t t i v a c h i a r a s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . A n c h e i n C i s g i o r d a n i a l a t e n s i o n e è i n c r e s c i t a " . " I l G o v e r n o i s r a e l i a n o h a a p p r o v a t o n u o v e m i s u r e s u l l a r e g i s t r a z i o n e d e l l e p r o p r i e t à f o n d i a r i e , s e g n a n d o u n u l t e r i o r e p a s s o v e r s o l a l e g i t t i m a z i o n e d e l l ’ e s p a n s i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i e u n a ' a n n e s s i o n e d i f a t t o ' d e l t e r r i t o r i o o c c u p a t o a c c e l e r a n d o e d i n t e n s i f i c a n d o l e p o l i t i c h e d i p u l i z i a e t n i c a " .