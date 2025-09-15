W a s h i n g t o n , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a e l o g i a t o i l Q a t a r c o m e u n f o r t e a l l e a t o d e g l i S t a t i U n i t i c o m m e n t a n d o i l r e c e n t e a t t a c c o d i I s r a e l e c o n t r o i l e a d e r d i H a m a s a D o h a . P a r l a n d o i n u n a e r o p o r t o d e l N e w J e r s e y p r i m a d i t o r n a r e a W a s h i n g t o n , T r u m p h a a f f e r m a t o c h e I s r a e l e d e v e " s t a r e m o l t o a t t e n t o " e a g i r e c o n t r o H a m a s h a s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d e l Q a t a r . " I l Q a t a r è u n g r a n d e a l l e a t o d e g l i S t a t i U n i t i . M o l t e p e r s o n e n o n l o s a n n o . L ' e m i r o è u n a p e r s o n a m e r a v i g l i o s a " , h a d e t t o . R i b a d e n d o i l p r o p r i o s o s t e g n o a D o h a , T r u m p h a a g g i u n t o : " S i a m o c o n l o r o . S o n o u n g r a n d e a l l e a t o . C o n d u c o n o a n c h e u n a v i t a m o l t o d i f f i c i l e p e r c h é s o n o p r o p r i o n e l m e z z o d i t u t t o " .