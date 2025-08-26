R o m a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a c c o l t o i l m a g g i o r n u m e r o d i r i f u g i a t i d a G a z a e a b b i a m o a t t u a t o i l p r o g e t t o F o o d f o r G a z a , p e r c h é n o n a b b i a m o m a i c e d u t o a p r e s s i o n i c h e p o r t a s s e r o a r o m p e r e o g n i r e l a z i o n e c o n l o S t a t o d i I s r a e l e . S e n o i n o n a v e s s i m o a v u t o d e l l e b u o n e r e l a z i o n i c o n I s r a e l e - p u r n o n c o n d i v i d e n d o , l ' a b b i a m o d e t t o i n m a n i e r a m o l t o c h i a r a , a l c u n e s c e l t e c h e s o n o s t a t e f a t t e n e l l ' u l t i m a f a s e d e l l a g u e r r a , c i o è d a l m o m e n t o i n c u i s i è s u p e r a t a l a l i n e a r o s s a d e l l a r e a z i o n e p r o p o r z i o n a t a a l l ' a t t a c c o s u b i t o i l 7 o t t o b r e - n o n s a r e m m o r i u s c i t i a f a r e n t r a r e l ' u n i c o c o n v o g l i o d e l l e N a z i o n i U n i t e c h e è e n t r a t o , n o n q u e l l i p r i v a t i " . L o h a d e t t o i l v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , i n t e r v e n e n d o i e r i s e r a a F o n d i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o ' O l t r e i l M a l e ' , d i E d i t h B r u c k e A n d r e a R i c c a r d i . " S i a m o r i u s c i t i e c o n t i n u e r e m o a f a r l o - p r o s e g u e T a j a n i - a f a r a r r i v a r e b a m b i n i e f a m i g l i e d a G a z a p e r c h é p a r l i a m o c o n I s r a e l e e i l n o s t r o p r o g e t t o è f a t t o i n s i e m e I s r a e l e e A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e e q u i n d i s i a m o v e r a m e n t e r i u s c i t i a c o s t r u i r e l a p a c e , p e r c h é a t a n t i c h e d i c o n o m a q u a b i s o g n a f a r e d i c h i a r a z i o n i , i o p r e f e r i s c o s a l v a r e u n a , d u e , c i n q u e , d i e c i , c i n q u a n t a , c e n t o , m i l l e v i t e p i u t t o s t o c h e f a r e d i c h i a r a z i o n i r o b o a n t i c h e p o i n o n p r o d u c o n o e f f e t t i a l c u n i " .