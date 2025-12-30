M a d r i d , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l g o v e r n o s p a g n o l o h a o r d i n a t o a s e t t e p i a t t a f o r m e o n l i n e d i r i m u o v e r e p i ù d i 1 0 0 a n n u n c i d i c a s e v a c a n z e n e i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i o c c u p a t i d a I s r a e l e . I l m i n i s t e r o p e r i C o n s u m a t o r i h a d i c h i a r a t o d i a v e r i n d i v i d u a t o 1 3 8 i n s e r z i o n i s u p i a t t a f o r m e o p e r a n t i i n S p a g n a e d i a v e r i n t i m a t o a l l e a z i e n d e d i " r i m u o v e r e o b l o c c a r e i m m e d i a t a m e n t e " i c o n t e n u t i . S e n o n d o v e s s e r o o t t e m p e r a r e a l l e d i s p o s i z i o n i , l e p i a t t a f o r m e p o t r e b b e r o d o v e r a f f r o n t a r e u l t e r i o r i p r o v v e d i m e n t i g o v e r n a t i v i , s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e , s e n z a s p e c i f i c a r e q u a l i s a r e b b e r o l e c o n s e g u e n z e . L a d e c i s i o n e f a p a r t e d e l l e m i s u r e a d o t t a t e d a l g o v e r n o d e l p r i m o m i n i s t r o s o c i a l i s t a P e d r o S a n c h e z p e r s o s t e n e r e i p a l e s t i n e s i e c o n d a n n a r e l a c a m p a g n a m i l i t a r e d i I s r a e l e a G a z a . U n d e c r e t o a p p r o v a t o d a i l e g i s l a t o r i i n o t t o b r e p r e v e d e u n e m b a r g o s u l l e a r m i n e i c o n f r o n t i d i I s r a e l e e i l d i v i e t o d i p u b b l i c i z z a r e p r o d o t t i " p r o v e n i e n t i d a l l e c o l o n i e i l l e g a l i d i G a z a e d e l l a C i s g i o r d a n i a " . I l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i d e i c o n s u m a t o r i , P a b l o B u s t i n d u y , h a a f f e r m a t o c h e g l i e l e n c h i c o n t r i b u i s c o n o a " n o r m a l i z z a r e e p e r p e t u a r e u n r e g i m e c o l o n i a l e c o n s i d e r a t o i l l e g a l e d a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . A o t t o b r e , l a L e g a f r a n c e s e p e r i d i r i t t i u m a n i h a p r e s e n t a t o d e n u n c e c o n t r o A i r b n b e B o o k i n g , a c c u s a n d o l e d i p r o m u o v e r e i l " t u r i s m o d i o c c u p a z i o n e " p u b b l i c i z z a n d o p r o p r i e t à n e g l i i n s e d i a m e n t i . L a m a g g i o r p a r t e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e r i t i e n e c h e g l i i n s e d i a m e n t i i s r a e l i a n i i n C i s g i o r d a n i a s i a n o i l l e g a l i s e c o n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , m e n t r e I s r a e l e l i r i t i e n e i n g r a n p a r t e l e g a l i . L a S p a g n a h a r i c o n o s c i u t o u n o S t a t o p a l e s t i n e s e n e l 2 0 2 4 e d è d i v e n t a t a u n o d e i p i ù e s p l i c i t i c r i t i c i e u r o p e i d e l l e a z i o n i d i I s r a e l e a G a z a , i n i z i a t e d o p o g l i a t t a c c h i d i H a m a s d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 n e l s u d d i I s r a e l e .