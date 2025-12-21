W a s h i n g t o n , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' i n f l u e n t e s e n a t o r e a m e r i c a n o r e p u b b l i c a n o L i n d s e y G r a h a m , i n o c c a s i o n e d i u n i n c o n t r o a G e r u s a l e m m e c o n i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u , h a a c c u s a t o H a m a s e i l m o v i m e n t o l i b a n e s e H e z b o l l a h d i r i a r m a r s i . " L a m i a i m p r e s s i o n e è c h e H a m a s n o n s t i a d i s a r m a n d o , m a s i s t i a r i a r m a n d o . L a m i a i m p r e s s i o n e è c h e a G a z a s t i a n o c e r c a n d o d i c o n s o l i d a r e i l l o r o p o t e r e , n o n d i a b b a n d o n a r l o . È a n c h e m i a i m p r e s s i o n e c h e H e z b o l l a h s t i a c e r c a n d o d i f a b b r i c a r e p i ù a r m i " , h a a g g i u n t o . " N o n è u n r i s u l t a t o a c c e t t a b i l e " , h a a g g i u n t o . D o p o d u e a n n i d i g u e r r a s a n g u i n o s a e d e v a s t a n t e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , d a o t t o b r e è i n v i g o r e u n a f r a g i l e t r e g u a n e l t e r r i t o r i o p a l e s t i n e s e t r a I s r a e l e e H a m a s , a n c h e s e e n t r a m b e l e p a r t i s i a c c u s a n o r e c i p r o c a m e n t e d i v i o l a r e i l c e s s a t e i l f u o c o . A n c h e t r a I s r a e l e e H e z b o l l a h è e n t r a t a i n v i g o r e u n a t r e g u a n e l n o v e m b r e 2 0 2 4 , d o p o d u e m e s i d i g u e r r a a p e r t a . M a I s r a e l e c o n t i n u a a c o n d u r r e a t t a c c h i s u l t e r r i t o r i o l i b a n e s e , d i c h i a r a n d o d i p r e n d e r e d i m i r a i l m o v i m e n t o i s l a m i s t a . " I n e n t r a m b i i c a s i h a i r a g i o n e " , h a r i s p o s t o i l p r i m o m i n i s t r o , s a l u t a n d o n e l s e n a t o r e " u n g r a n d e a m i c o d i I s r a e l e e u n g r a n d e a m i c o p e r s o n a l e " .