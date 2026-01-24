S u t r i ( V t ) , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " T r u m p h a d e t t o c h e M e l o n i v u o l e d i s p e r a t a m e n t e e n t r a r e a f a r p a r t e d i q u e s t o B o a r d o f p e a c e c h e , r i c o r d i a m o l o , è u n a l t r o t e n t a t i v o d i d e l e g i t t i m a r e l e N a z i o n i u n i t e , u n ' O n u a p a g a m e n t o f a t t o s u m i s u r a d e g l i i n t e r e s s i d i T r u m p . I o p e n s o c h e u n g r a n d e P a e s e c o m e i l n o s t r o n o n d e b b a f a r n e p a r t e " . L o h a a f f e r m a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , i n t e r v e n e n d o a S u t r i , i n p r o v i n c i a d i V i t e r b o , d a u n a c o m m e m o r a z i o n e d i D a v i d S a s s o l i . " T r u m p h a a g g i u n t o - h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a l a l e a d e r D e m - c h e M e l o n i v o r r e b b e m o l t o d i s p e r a t a m e n t e e n t r a r e , m a d e v e p r i m a p a s s a r e d a l P a r l a m e n t o . I o h o c h i e s t o i e r i g i à a G i o r g i a M e l o n i d i s m e n t i r l o o d i d i r c i s e h a p r o m e s s o a T r u m p c h e c a m b i e r à l a C o s t i t u z i o n e . O r a , i o c r e d o i n v e c e c h e l ' I t a l i a p e r l a s u a s t o r i a d e b b a d i f e n d e r e l e N a z i o n i u n i t e e f a r l e f u n z i o n a r e , a s s i c u r a r e c h e f u n z i o n i n o q u e l l e s e d i d i d i a l o g o t r a i p o p o l i e g l i S t a t i . P e r c h é s e s a l t a i l d i a l o g o c ' è s o l t a n t o l a l e g g e d e l p i ù f o r t e , c h e è e s a t t a m e n t e q u e l l a c h e v u o l e T r u m p e c h e s t a u t i l i z z a n d o T r u m p . M a c o n l a l e g g e d e l p i ù f o r t e , p u r t r o p p o , p e r d i a m o t u t t i , a n c h e p e r c h é i l p i ù f o r t e d i c e r t o n o n s i a m o n o i " . " Q u i n d i , d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , i o v o r r e i c h e n o i c o n t i n u a s s i m o i n v e c e a i n s i s t e r e s u l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d e i n o s t r i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i . H o s e n t i t o G i o r g i a M e l o n i d i r e c h e è a p e r t a , i n t e r e s s a t a a f a r p a r t e d i q u e s t o B o a r d o f p e a c e , m a p u r t r o p p o c i s o n o d e i l i m i t i d e l l a C o s t i t u z i o n e . E c c o , l e i d i c e : p u r t r o p p o c ' è l a C o s t i t u z i o n e . N o i d i c i a m o : p e r f o r t u n a c h e c ' è l a C o s t i t u z i o n e - h a c o n c l u s o S c h l e i n - c h e g a r a n t i s c e c h e i l n o s t r o P a e s e n o n p o s s a p a r t e c i p a r e a d u n o r g a n i s m o n o n i n c o n d i z i o n i d i p a r i t à e c h e h o m o l t i d u b b i c h e v o g l i a l a v o r a r e p e r l a p a c e " .