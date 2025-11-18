B e i r u t , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i a g g r a v a i l b i l a n c i o d e l r a i d i s r a e l i a n o n e l s u d d e l L i b a n o . S e c o n d o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l P a e s e , i n f a t t i , i m o r t i n e l l ' a t t a c c o a l c a m p o p r o f u g h i p a l e s t i n e s e d i A i n a l - H e l w e h , a l l a p e r i f e r i a d i S i d o n e , s o n o a l m e n o 1 3 , m e n t r e I s r a e l e h a d i c h i a r a t o d i a v e r c o l p i t o u n c o m p l e s s o d i H a m a s . I l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e h a a g g i u n t o c h e " l e a m b u l a n z e s t a n n o a n c o r a t r a s p o r t a n d o a l t r i f e r i t i n e g l i o s p e d a l i v i c i n i " . L ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e l i b a n e s e N a t i o n a l N e w s A g e n c y h a d i c h i a r a t o c h e l ' a t t a c c o h a p r e s o d i m i r a u n ' a u t o n e i p r e s s i d e l l a m o s c h e a K h a l i d b i n a l - W a l i d e c h e " s u c c e s s i v a m e n t e è s t a t o r i f e r i t o c h e i l r a i d a v e v a c o l p i t o a n c h e " l a m o s c h e a s t e s s a e u n c e n t r o c o n l o s t e s s o n o m e . L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a d i c h i a r a t o i n u n a n o t a d i a v e r " c o l p i t o i t e r r o r i s t i c h e o p e r a v a n o i n u n c o m p l e s s o d i a d d e s t r a m e n t o d i H a m a s n e l l a z o n a d i A i n a l - H e l w e h , n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e " , a g g i u n g e n d o c h e s t a v a " o p e r a n d o c o n t r o l a b a s e d i H a m a s i n L i b a n o " .