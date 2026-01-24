R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A p o c h i g i o r n i d a l l a G i o r n a t a d e l l a M e m o r i a , a l l ’ u n i v e r s i t à d i B e r g a m o u n c o n v e g n o c o n G i o r g i o G o r i e d u e e c o n o m i s t i , p e r g i u n t a s u t u t t ’ a l t r o a r g o m e n t o , v i e n e i n t e r r o t t o d a i p r o - P a l a l g r i d o d i ‘ s i a m o c o n c h i u n q u e s p a r a a u n s i o n i s t a ’ . C o s ’ a l t r o d e v e a c c a d e r e p e r c h é s i c o m p r e n d a c h e l a m e m o r i a e i l ‘ m a i p i ù ’ r i s c h i a n o d i r i d u r s i a u n e s e r c i z i o r e t o r i c o s e l a v i o l e n z a a n t i s e m i t a , i n q u a l u n q u e f o r m a s i m a n i f e s t i , n o n v e r r à b a n d i t a d a l n o s t r o P a e s e e d a l m o n d o i n t e r o ? ” L o a f f e r m a E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a n a t a l i t à e l e p a r i o p p o r t u n i t à .