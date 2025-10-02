R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n I t a l i a c ' è i l p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e c h e l o s c i o p e r o è s a c r o , d e v e r i s p e t t a r e l e l e g g i e c ' è i l d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e d i f a r l e r i s p e t t a r e , d a l l ' a l t r o l a t o c ' è i l d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g e n t e d i n o n e s s e r e b l o c c a t a i n s t a z i o n e o d i n o n e s s e r e a s s a l i t a m e n t r e v a p e r l e s t r a d e " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a C i n q u e M i n u t i s u R a i 1 . " M i c o l p i s c e u n p o ' , q u e s t a è l a m i a o p i n i o n e , c h e i n d i e c i g i o r n i a b b i a n o f a t t o d u e s c i o p e r i g e n e r a l i s u l l a F l o t i l l a . M a n o n p e r c h é n o n v o g l i o l o s c i o p e r o g e n e r a l e , m a u n a v o l t a c h e f a c e s s e r o l o s c i o p e r o g e n e r a l e s u g l i s t i p e n d i d a f a m e o s u l f a t t o c h e l ' i n f l a z i o n e s t a m a n g i a n d o i r i s p a r m i d e g l i i t a l i a n i , p e r c h é d a t r e a n n i a b b i a m o u n g o v e r n o a c u i n e s s u n o c h i e d e c o n t o d e l f a t t o c h e i l c o s t o d e l l a v i t a a u m e n t a . L e b o l l e t t e a u m e n t e r a n n o a n c o r a , n e p a r l i a m o g i u s t o a p p u n t o a l l a L e o p o l d a n e l f i n e s e t t i m a n a c h e a r r i v a . N e s s u n o a f f r o n t a l e q u e s t i o n i q u o t i d i a n e , p e r ò s i a m o t u t t i a f a r e u n o s c i o p e r o g e n e r a l e a s e t t i m a n a s u a l t r o " .