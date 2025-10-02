R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' e v i d e n t e c h e l a s i n i s t r a h a d a s c e g l i e r e a l c u n e l i n e e p o l i t i c h e " . " S e c o n d o m e , c h i v a a s p a c c a r e l e v e t r i n e o a s s a l t a l e s t a z i o n i , p a r a d o s s a l m e n t e f a i l p i ù g r a n d e r e g a l o p o s s i b i l e a M e l o n i . C h i d o m a n i v i e n e b l o c c a t o i n u n t r e n o n o n a p p r e z z a l o s c i o p e r o p e r l a F l o t i l l a , p e r l a s e c o n d a v o l t a i n d i e c i g i o r n i . E a l l o r a c h e c o s a f a G i o r g i a M e l o n i ? T i e n e a l t o l o s c o n t r o s u q u e s t i t e m i p e r c h é a l m e n o n o n p a r l a d e l l e q u e s t i o n i s u c u i l a s i n i s t r a d o v r e b b e i n v e c e d a r s i u n a s v e g l i a t a " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a P o r t a a p o r t a s u R a i 1 . " A m e p i a c e r e b b e u n c e n t r o s i n i s t r a c h e i n c a l z a s s e i l c e n t r o d e s t r a s u i t e m i , p a r a d o s s a l m e n t e , s u c u i i l g o v e r n o h a f a t t o c a m p a g n a e l e t t o r a l e a l l e s c o r s e e l e z i o n i ” , d a l l a s i c u r e z z a a l l a p r e s s i o n e f i s c a l e , c o n c l u d e .