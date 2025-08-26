D o h a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i d e l Q a t a r , M a j e d a l - A n s a r i , h a a f f e r m a t o c h e D o h a " s t a a n c o r a a s p e t t a n d o " l a r i s p o s t a d i I s r a e l e a l l a p r o p o s t a d i u n a t r e g u a e d i u n a c c o r d o p e r i l r i l a s c i o d e i p r i g i o n i e r i , d o p o c h e H a m a s n e h a a c c e t t a t o i l q u a d r o g e n e r a l e p i ù d i u n a s e t t i m a n a f a . L ' u l t i m a p r o p o s t a a v a n z a t a d a i m e d i a t o r i p r e v e d e u n a t r e g u a i n i z i a l e d i 6 0 g i o r n i e s c a m b i g r a d u a l i d i p r i g i o n i e r i i s r a e l i a n i c o n p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i , m a I s r a e l e s e m b r a r i l u t t a n t e a c e d e r e s u l l a s u a u l t i m a r i c h i e s t a d i l i b e r a r e t u t t i i p r i g i o n i e r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e . " L e d i c h i a r a z i o n i c h e s t i a m o a s c o l t a n d o i n q u e s t o m o m e n t o d a I s r a e l e n o n c i r i e m p i o n o d i f i d u c i a " , h a a f f e r m a t o a l - A n s a r i , c h e i n p r e c e d e n z a a v e v a d e s c r i t t o l ’ u l t i m o a c c o r d o c o m e " q u a s i i d e n t i c o " a u n p r e c e d e n t e p i a n o s o s t e n u t o d a g l i S t a t i U n i t i . P u r n o n r i s p o n d e n d o d i r e t t a m e n t e a l l ' u l t i m a p r o p o s t a , i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a a n n u n c i a t o d i a v e r a v v i a t o n u o v i n e g o z i a t i p e r " i l r i l a s c i o d i t u t t i i n o s t r i o s t a g g i e l a f i n e d e l l a g u e r r a a c o n d i z i o n i a c c e t t a b i l i p e r I s r a e l e " . H a i n o l t r e r i b a d i t o i p i a n i p e r l a c o n q u i s t a d i G a z a C i t y d a p a r t e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o .