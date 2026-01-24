R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L e m i n a c c e e i r i c h i a m i a l l a v i o l e n z a e m e r s i d u r a n t e l a c o n t e s t a z i o n e a l l ’ U n i v e r s i t à d i B e r g a m o s o n o g r a v i e i n a c c e t t a b i l i e v a n n o c o n d a n n a t i s e n z a a m b i g u i t à . E s p r i m o s o l i d a r i e t à a l l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e G i o r g i o G o r i p e r q u a n t o a c c a d u t o . M i è c a p i t a t o s p e s s o d i t r o v a r m i i n d i s a c c o r d o c o n l u i , m a n e h o s e m p r e a p p r e z z a t o l a c o r r e t t e z z a e l a d i s p o n i b i l i t à a l d i a l o g o " . L o a f f e r m a N i c o l a P r o c a c c i n i c o - c a p o g r u p p o d e l l ' E C r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " P r e o c c u p a s e m p r e p i ù - a g g i u n g e - a d e g e n e r a z i o n e d i u n a p a r t e d e l m o v i m e n t o p r o - P a l , c h e a l i m e n t a f a n a t i s m o p o l i t i c o e i n c i t a z i o n i a l l a v i o l e n z a e c h e p a r t e d e l l a s i n i s t r a c o n t i n u a a d a c c a r e z z a r e e n o n c o n d a n n a r e . I l c o n f r o n t o p o l i t i c o n o n p u ò m a i t r a s f o r m a r s i i n i n t i m i d a z i o n e : l e u n i v e r s i t à d e v o n o r e s t a r e l u o g h i d i l i b e r t à , r i s p e t t o e d i a l o g o d e m o c r a t i c o " .