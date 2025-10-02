Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Quanto accaduto oggi allUniversità di Sassari, con linterruzione della lezione del professor Pruneddu durante un blitz di studenti legato alla vicenda di Gaza, è un fatto grave. Le aule universitarie sono luoghi di studio e confronto, non tribunali ideologici né palcoscenici per imporre una sola narrazione". Così Barbara Polo, deputato di Fratelli dItalia. "Il dissenso pacifico va tutelato, ma non può mai trasformarsi nellimpedire ad altri il diritto allo studio o nel prendere di mira un docente. La libertà accademica significa poter insegnare, discutere e criticare senza intimidazioni. Solidarietà al professor Pruneddu, al corpo docente e agli studenti che hanno visto interrotta la propria lezione. LUniversità resti spazio di pluralismo, libertà e responsabilità", conclude.