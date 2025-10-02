R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a c c a d u t o o g g i a l l ’ U n i v e r s i t à d i S a s s a r i , c o n l ’ i n t e r r u z i o n e d e l l a l e z i o n e d e l p r o f e s s o r P r u n e d d u d u r a n t e u n b l i t z d i s t u d e n t i l e g a t o a l l a v i c e n d a d i G a z a , è u n f a t t o g r a v e . L e a u l e u n i v e r s i t a r i e s o n o l u o g h i d i s t u d i o e c o n f r o n t o , n o n t r i b u n a l i i d e o l o g i c i n é p a l c o s c e n i c i p e r i m p o r r e u n a s o l a n a r r a z i o n e " . C o s ì B a r b a r a P o l o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " I l d i s s e n s o p a c i f i c o v a t u t e l a t o , m a n o n p u ò m a i t r a s f o r m a r s i n e l l ’ i m p e d i r e a d a l t r i i l d i r i t t o a l l o s t u d i o o n e l p r e n d e r e d i m i r a u n d o c e n t e . L a l i b e r t à a c c a d e m i c a s i g n i f i c a p o t e r i n s e g n a r e , d i s c u t e r e e c r i t i c a r e s e n z a i n t i m i d a z i o n i . S o l i d a r i e t à a l p r o f e s s o r P r u n e d d u , a l c o r p o d o c e n t e e a g l i s t u d e n t i c h e h a n n o v i s t o i n t e r r o t t a l a p r o p r i a l e z i o n e . L ’ U n i v e r s i t à r e s t i s p a z i o d i p l u r a l i s m o , l i b e r t à e r e s p o n s a b i l i t à " , c o n c l u d e .