T e h e r a n , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e i r a n i a n o M a s s o u d P e z e s h k i a n h a i n v i t a t o i p a e s i m u s u l m a n i a r o m p e r e l e r e l a z i o n i c o n I s r a e l e , i n v i s t a d e l v e r t i c e d i D o h a i n r i s p o s t a a l l ' a t t a c c o s f e r r a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a d a l l o S t a t o e b r a i c o c o n t r o i l Q a t a r , c h e a v e v a c o m e o b i e t t i v o i l e a d e r d i H a m a s . " È p o s s i b i l e c h e i p a e s i m u s u l m a n i r o m p a n o i l o r o l e g a m i c o n q u e s t o r e g i m e f i t t i z i o e p r e s e r v i n o i l p i ù p o s s i b i l e l a l o r o u n i t à e c o e s i o n e " , h a d i c h i a r a t o P e z e s h k i a n p r i m a d i p a r t i r e p e r i l Q a t a r , a u s p i c a n d o c h e i l v e r t i c e " r a g g i u n g a u n a d e c i s i o n e " s u l l e m i s u r e d a a d o t t a r e c o n t r o I s r a e l e .