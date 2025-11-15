W a s h i n g t o n , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e h a c h i e s t o l a f i n e d e g l i a t t a c c h i t r a n s f r o n t a l i e r i e m a r i t t i m i d a p a r t e d e i r i b e l l i H o u t h i e h a s o l l e c i t a t o g l i s t a t i m e m b r i a i n t e n s i f i c a r e g l i s f o r z i p e r a t t u a r e u n e m b a r g o s u l l e a r m i d e s t i n a t e a l g r u p p o y e m e n i t a . I n u n a r i s o l u z i o n e c h e r i n n o v a l e s a n z i o n i c o n t r o i l g r u p p o , i l C o n s i g l i o h a c o n d a n n a t o g l i a t t a c c h i e n e h a c h i e s t o l a f i n e , " c o m p r e s e q u e l l e c o n t r o i n f r a s t r u t t u r e e o b i e t t i v i c i v i l i " . I l t e s t o è s t a t o a d o t t a t o c o n 1 3 v o t i f a v o r e v o l i e 0 c o n t r a r i , c o n l ' a s t e n s i o n e d e i m e m b r i p e r m a n e n t i C i n a e R u s s i a . L e s a n z i o n i s o n o s t a t e p r o r o g a t e f i n o a l 1 4 n o v e m b r e 2 0 2 6 , t r a c u i i l c o n g e l a m e n t o d e i b e n i e i d i v i e t i d i v i a g g i o a t t u a l m e n t e i n v i g o r e n e i c o n f r o n t i d i c i r c a 1 0 p e r s o n e , l a m a g g i o r p a r t e d e l l e q u a l i a l t i f u n z i o n a r i H o u t h i e d e l g r u p p o n e l s u o c o m p l e s s o . N e l t e s t o s i a f f e r m a c h e l e s a n z i o n i p o t r e b b e r o o r a c o l p i r e c o l o r o c h e l a n c i a n o a t t a c c h i t r a n s f r o n t a l i e r i d a l t e r r i t o r i o y e m e n i t a u t i l i z z a n d o m i s s i l i b a l i s t i c i e d a c r o c i e r a , o p p u r e a t t a c c h i c o n t r o n a v i m e r c a n t i l i n e l M a r R o s s o o n e l G o l f o d i A d e n . A g l i S t a t i m e m b r i è s t a t o c h i e s t o d i " i n t e n s i f i c a r e g l i s f o r z i p e r c o n t r a s t a r e i l c o n t r a b b a n d o d i a r m i e c o m p o n e n t i a t t r a v e r s o r o t t e t e r r e s t r i e m a r i t t i m e , p e r g a r a n t i r e l ’ a t t u a z i o n e d e l l ’ e m b a r g o m i r a t o s u l l e a r m i " . G l i H o u t h i c o n t r o l l a n o v a s t e a r e e d e l P a e s e , t r a c u i l a c a p i t a l e S a n a ' a , d a o l t r e u n d e c e n n i o e h a n n o d i c h i a r a t o d i a v e r i n t e r r o t t o g l i a t t a c c h i c o n t r o I s r a e l e e l e s p e d i z i o n i m a r i t t i m e n e l M a r R o s s o , m e n t r e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a r e g g e u n p r e c a r i o c e s s a t e i l f u o c o .