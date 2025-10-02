R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G l i s c i o p e r i e l e m a n i f e s t a z i o n i i n c o r s o n o n h a n n o n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e . È e v i d e n t e c h e s i s t i a s f r u t t a n d o u n d r a m m a i n t e r n a z i o n a l e p e r a t t a c c a r e i l g o v e r n o e p e r f i n i d i p r o p a g a n d a p o l i t i c a . I l p r o c e s s o p o l i t i c o e d i p l o m a t i c o p r o s e g u e c o n i l s o s t e g n o d e l l ’ E u r o p a e d e i P a e s i a r a b i , m e n t r e i n I t a l i a l ’ o p p o s i z i o n e , p r i v a d i a r g o m e n t i , s c e g l i e d i a l i m e n t a r e t e n s i o n i s o c i a l i , c o n i l r i s c h i o d i d a n n e g g i a r e l a s t e s s a c a u s a c h e d i c e d i v o l e r s o s t e n e r e . F o r z a I t a l i a r e s p i n g e q u e s t e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i : l a p a c e s i c o s t r u i s c e c o n l a r e s p o n s a b i l i t à e c o n i l l a v o r o d e l l e i s t i t u z i o n i " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , a T a g a d à s u L a 7 .