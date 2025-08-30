T e l A v i v , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f e l o S h i n B e t h a n n o r e c u p e r a t o i l c o r p o d i I d a n S h t i v i d u r a n t e u n ' o p e r a z i o n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . L o r e s o n o t o i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u . I e r i , l ' e s e r c i t o a v e v a a n n u n c i a t o d i a v e r r e c u p e r a t o i c o r p i d e l l ' o s t a g g i o u c c i s o I l a n W e i s s e d i u n s e c o n d o o s t a g g i o , c h e a l m o m e n t o n o n e r a s t a t o i d e n t i f i c a t o . S h t i v i , o r a c o n f e r m a t o c o m e i l s e c o n d o o s t a g g i o u c c i s o i l c u i c o r p o è s t a t o r e c u p e r a t o n e l l ' o p e r a z i o n e , è s t a t o u c c i s o a l f e s t i v a l m u s i c a l e N o v a d u r a n t e l ' a t t a c c o d i H a m a s d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 n e l s u d d i I s r a e l e . I n u n a d i c h i a r a z i o n e , N e t a n y a h u h a d e f i n i t o S h t i v i " u n u o m o d i g r a n d e c o r a g g i o e c u o r e . I l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 h a p r e s o p a r t e a l f e s t i v a l m u s i c a l e N o v a e , q u a n d o è i n i z i a t o l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o , è i n t e r v e n u t o p e r s a l v a r e m o l t i d e i p a r t e c i p a n t i a l l a f e s t a " . I n u n a d i c h i a r a z i o n e s e p a r a t a , i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a I s r a e l K a t z h a i n v i a t o l e s u e " p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e " a l l a f a m i g l i a e h a e l o g i a t o i l c o r a g g i o d i S h t i v i . N e t a n y a h u e K a t z h a n n o p r o m e s s o d i r i p o r t a r e i n d i e t r o i r e s t a n t i 4 8 o s t a g g i . S i r i t i e n e c h e v e n t i d i l o r o s i a n o a n c o r a v i v i , c i s o n o g r a v i p r e o c c u p a z i o n i p e r a l t r i d u e , m e n t r e l a m o r t e d e g l i a l t r i 2 6 è s t a t a c o n f e r m a t a .