R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C ’ è d a i n o r r i d i r e d i f r o n t e a l l a g u e r r i g l i a m e s s a i n a t t o a B o l o g n a d a i s o l i t i n o t i v i o l e n t i d e l l a s i n i s t r a r a d i c a l e , m a c ’ è a n c h e d a p r e o c c u p a r s i d i f r o n t e a u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e c h e a l z a l e b r a c c i a i n s e g n o d i r e s a d i f r o n t e a i f a c i n o r o s i . C o n d i v i d o p i e n a m e n t e l e r a g i o n i a d d o t t e p e r n o n s p o s t a r e l a p a r t i t a d i b a s k e t V i r t u s - M a c c a b i d a B o l o g n a a C a s a l e c c h i o . L e I s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e n o n c e d o n o a i r i c a t t i d e i v i o l e n t i , i n c a s o c o n t r a r i o s a r e b b e l a f i n e d e l l o S t a t o d i d i r i t t o . N e i g i o r n i s c o r s i , a l c o n t r a r i o , i l s i n d a c o M a t t e o L e p o r e a v r e b b e p r e t e s o c h e l a p a r t i t a n o n s i g i o c a s s e a B o l o g n a , a r r e n d e n d o s i s e n z a a l c u n a d i g n i t à d i f r o n t e a l l e m i n a c c e d e l l a p i a z z a p i ù f e r o c e e a g g r e s s i v a " . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d e l l a L e g a J a c o p o M o r r o n e . " I n u t i l e g i r a r c i i n t o r n o , l ’ a m m i n i s t r a z i o n e L e p o r e - a g g i u n g e l ' e s p o n e n t e d e l C a r r o c c i o - h a a s s e c o n d a t o , c o n d i v i s o e a p p o g g i a t o i n q u e s t i m e s i l e p r o t e s t e p r o - P a l , d a n d o c r e d i t o a l l e b u f a l e c o n t r o I s r a e l e , a l i m e n t a n d o o d i o , a n t i s i o n i s m o e a n t i s e m i t i s m o e , p u r p a r l a n d o d i ‘ p a c e ’ , h a n e i f a t t i a c c a r e z z a t o i s o d a l i d i H a m a s e l ’ i s l a m p o l i t i c o i n I t a l i a c h e s t a a i z z a n d o l e p r o t e s t e . O g g i L e p o r e n o n è s o l o v i t t i m a d e g l i a g i t a t o r i d e l l e p i a z z e , c h e n o n h a s a p u t o g e s t i r e , m a è l o r o c o m p l i c e p e r n o n a v e r s a p u t o t u t e l a r e B o l o g n a d i f r o n t e a i r i c a t t i d e g l i e s t r e m i s t i . L ’ a u s p i c i o è c h e l a g u e r r i g l i a u r b a n a i n a t t o a B o l o g n a , s e c o n d o n o t i z i e s t a m p a , v e n g a s e d a t a a l p i ù p r e s t o c o n o g n i m e z z o c o n s e n t i t o , c h e n o n c i s i a n o f e r i t i t r a l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e c h e n o n s i a l z i a l c u n a v o c e i n d i f e s a d i c h i s t a t e n t a n d o d i s o v v e r t i r e l ’ o r d i n e d e m o c r a t i c o c o n l a v i o l e n z a . C e r t o è c h e l o s t e s s o s i n d a c o L e p o r e d o v r à e s s e r e m e s s o d i f r o n t e a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à e a l s u o t o t a l e f a l l i m e n t o c o m e e s p o n e n t e d e l l e I s t i t u z i o n i ” .