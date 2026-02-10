T e l A v i v , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u r i c e v e t t e g i à n e l l ' a p r i l e 2 0 1 8 r a p p o r t i d i i n t e l l i g e n c e d e l l e I d f c h e d e s c r i v e v a n o d e t t a g l i a t a m e n t e i p i a n i d i b a t t a g l i a d i H a m a s , c i t a n d o d o c u m e n t i d i i n t e l l i g e n c e e t e s t i m o n i a n z e d i a l t i f u n z i o n a r i . L o r i p o r t a i l s i t o d i n o t i z i e Y n e t , s e c o n d o c u i , a p a r t i r e d a q u e l l ' a n n o , i l M o v i m e n t o i s l a m i c o d i r e s i s t e n z a s v i l u p p ò f i n o a l 2 0 2 2 u n p i a n o o p e r a t i v o c o m p l e t o p e r u n a t t a c c o c o o r d i n a t o e m u l t i f r o n t e c o n t r o l e b a s i m i l i t a r i i s r a e l i a n e e l e c o m u n i t à c i v i l i n e l s u d d i I s r a e l e . I l p i a n o d i a t t a c c o , c h e i n s e g u i t o f u e l a b o r a t o i n u n d o c u m e n t o n o t o c o m e ' M u r i d i G e r i c o ' , p r e v e d e v a d i a t t r a v e r s a r e i l c o n f i n e d i G a z a i n d e c i n e d i p u n t i e d i s c h i e r a r e m i g l i a i a d i c o m b a t t e n t i . S e c o n d o Y n e t , a N e t a n y a h u f u r o n o f o r n i t e i n f o r m a z i o n i s u i p i a n i d i H a m a s p i ù v o l t e n e l c o r s o d e g l i a n n i , n o n o s t a n t e l e s u e r i p e t u t e s m e n t i t e p u b b l i c h e d i a v e r m a i v i s t o o s e n t i t o p a r l a r e d e i " M u r i d i G e r i c o " p r i m a d e l 7 o t t o b r e . I l r a p p o r t o s o s t i e n e c h e i l p r i m o t r a s f e r i m e n t o n o t o d e l p i a n o a l l a l e a d e r s h i p i s r a e l i a n a a v v e n n e n e l l ' a p r i l e 2 0 1 8 , q u a n d o l a d i v i s i o n e d i r i c e r c a d e l l a d i r e z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e d i s t r i b u ì u n o s p e c i a l e d o c u m e n t o a d a l t i f u n z i o n a r i , t r a c u i i s e g r e t a r i m i l i t a r i d e l p r i m o m i n i s t r o e d e l m i n i s t r o d e l l a d i f e s a , i l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e , i c a p i d e l l o S h i n B e t e d e l M o s s a d e l ' u f f i c i o d e l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e I d f . S e c o n d o i d o c u m e n t i c i t a t i d a Y n e t , i l r a p p o r t o d e l 2 0 1 8 p o n e v a l a s e g u e n t e d o m a n d a n e l s o t t o t i t o l o : " L ' a l a m i l i t a r e d i H a m a s s t a r a f f o r z a n d o l a s u a f o r z a p e r u n a t t a c c o s u v a s t a s c a l a n e l p r o f o n d o d e l n o s t r o t e r r i t o r i o ? " . I l r a p p o r t o d e l 2 0 1 8 s o t t o l i n e a v a l a g r a v i t à d e l l a m i n a c c i a , d e f i n e n d o " l a p o r t a t a d e l p i a n o e l a s u a c o m p l e s s i t à c o m e e c c e z i o n a l i " . N e t a n y a h u h a n e g a t o d i a v e r r i c e v u t o i n f o r m a z i o n i s e c o n d o c u i H a m a s s t e s s e p i a n i f i c a n d o u n a t t a c c o s u l a r g a s c a l a n e g l i a n n i p r e c e d e n t i i l ​ ​ 7 o t t o b r e 2 0 2 3 e , q u a n d o i n t e r r o g a t o d a l r e v i s o r e d e i c o n t i e d i f e n s o r e c i v i c o d e l l o S t a t o d i I s r a e l e M a t a n y a h u E n g l m a n a r i g u a r d o d u r a n t e u n ' i n d a g i n e s u i f a l l i m e n t i c h e h a n n o r e s o p o s s i b i l e l ' a t t a c c o , l ' u f f i c i o d e l P r i m o M i n i s t r o h a a f f e r m a t o c h e " i l p r i m o m i n i s t r o n o n h a m a i r i c e v u t o n é è m a i s t a t o i n f o r m a t o s u l d o c u m e n t o ' M u r i d i G e r i c o ' " f i n o a d o p o l o s c o p p i o d e l l a g u e r r a e c h e " n o n g l i è m a i s t a t o p r e s e n t a t o a l c u n p i a n o d i H a m a s p e r u n r a i d d i m a s s a n e l t e r r i t o r i o i s r a e l i a n o " . T u t t a v i a , i m a t e r i a l i p u b b l i c a t i d a N e t a n y a h u s e m b r a n o c o n t r a d d i r e t a l i a f f e r m a z i o n i . N e l d o c u m e n t o d i 5 5 p a g i n e i n v i a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a a l l ' U f f i c i o d e l r e v i s o r e d e i c o n t i , h a a m m e s s o d i a v e r r i c e v u t o i l r a p p o r t o d i i n t e l l i g e n c e d e l l ' a p r i l e 2 0 1 8 , m a h a c i t a t o s e l e t t i v a m e n t e s o l o l a v a l u t a z i o n e p i ù c o n t e n u t a , s e c o n d o c u i H a m a s a v e v a " u n a c a p a c i t à d i b a s e p e r e f f e t t u a r e d i v e r s i r a i d s i m u l t a n e i " , m a c h e , a c a u s a d i v a r i f a t t o r i , " a l m o m e n t o c i ò n o n è p r o b a b i l e " . I l d o c u m e n t o o m e t t e l a f r a s e c o n c l u s i v a d e l p a r a g r a f o c h e a v v e r t i v a c h e i l p i a n o s e g n a l a l e a m b i z i o n i f u t u r e d e l g r u p p o t e r r o r i s t i c o e c h e q u e s t ' u l t i m o i n t e n d e v a r a f f o r z a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e p r o p r i e f o r z e .