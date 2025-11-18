R a m a l l a h , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n g i o r n a l i s t a d i a l J a z e e r a è s t a t o c o l p i t o e f e r i t o m e n t r e s e g u i v a u n a m a n i f e s t a z i o n e p a l e s t i n e s e i n C i s g i o r d a n i a d i s p e r s a d a i s o l d a t i i s r a e l i a n i . L o r i f e r i s c e l ' A f p , s p i e g a n d o c h e i d i m o s t r a n t i p r o t e s t a v a n o c o n t r o l ' e v a c u a z i o n e d a p a r t e d i I s r a e l e d a l c a m p o p r o f u g h i d i N u r S h a m s , a i m a r g i n i d i T u l k a r e m , n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e . G l i a b i t a n t i d i N u r S h a m s s t a v a n o m a n i f e s t a n d o p e r t o r n a r e a l l e l o r o c a s e a l l ' i n t e r n o d e l c a m p o , e v a c u a t o a l l ' i n i z i o d e l l ' a n n o . " I l c a m e r a m a n d i a l J a z e e r a F a d i Y a s s i n è s t a t o c o l p i t o a l l a g a m b a d a l l e f o r z e i s r a e l i a n e n e l l a c i t t à d i T u l k a r e m " , r i p o r t a A l J a z e e r a . I l g i o r n a l i s t a è s t a t o s o c c o r s o d a u n ' a m b u l a n z a d o p o e s s e r e s t a t o c o l p i t o d a u n c o l p o d ' a r m a d a f u o c o m e n t r e l a v o r a v a i n m e z z o a u n a f o l l a d i c i r c a 1 5 0 p e r s o n e , h a a g g i u n t o l ' A f p . " L e s u e c o n d i z i o n i s o n o s t a b i l i e s i a m o r i u s c i t i a c o n t r o l l a r e l ' e m o r r a g i a " , h a d e t t o a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a f r a n c e s e A b d u l l a h N a i r a t , p a r a m e d i c o d e l l a M e z z a l u n a R o s s a P a l e s t i n e s e . " U n p r o i e t t i l e g l i è e n t r a t o n e l l a g a m b a d e s t r a d a l l ' e s t e r n o , l ' h a a t t r a v e r s a t a e g l i h a c o l p i t o l a c o s c i a s i n i s t r a " .