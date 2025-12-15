R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a g e d i a d i G a z a , c o n i l s u o c a r i c o d i s o f f e r e n z a c i v i l e e i l p e r s i s t e n t e a l t o r i s c h i o d i e s c a l a t i o n , c o n t i n u a a e s p o r r e i l M e d i o O r i e n t e a n u o v e l a c e r a z i o n i : i l r a g g i u n g i m e n t o d e l c e s s a t e - i l - f u o c o , p e r q u a n t o f r a g i l e , r i c h i e d e i l f e r m o s o s t e g n o d i t u t t a l a C o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i .