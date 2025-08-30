T e l A v i v , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " S e M a t a n t o r n a i n u n a b o r s a , n o n s o l o i o e l u i n e p a g h e r e m o i l p r e z z o , m a m i a s s i c u r e r ò p e r s o n a l m e n t e c h e N e t a n y a h u v e n g a a c c u s a t o d i o m i c i d i o p r e m e d i t a t o " . L o h a d e t t o E i n a v Z a n g a u k e r , l a m a d r e d e l l ' o s t a g g i o M a t a n Z a n g a u k e r , r i v o l g e n d o s i a l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u a n o m e d e l l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i f u o r i d a l l a s e d e d e l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a . L a d o n n a h a s p i e g a t o c h e , s e N e t a n y a h u s c e g l i e s s e d i o c c u p a r e l a S t r i s c i a d i G a z a i n v e c e d e l l ' a t t u a l e a c c o r d o s u g l i o s t a g g i , s u o f i g l i o n o n s o p r a v v i v r e b b e . " L ' u n i c o m o d o p e r o t t e n e r e u n a c c o r d o e p o r r e f i n e a l l a g u e r r a è a t t r a v e r s o l a p r e s s i o n e p u b b l i c a " , h a a f f e r m a t o . " I l m i o M a t a n v i s e n t e , g l i o s t a g g i v i s e n t o n o : s c e n d e t e i n p i a z z a , p r o t e s t a t e p e r i l l o r o b e n e " .