( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o l a m a s s i m a s o l i d a r i e t à , m i a e d i t u t t o N o i m o d e r a t i , a G i o r g i o G o r i . I n n e g g i a r e a l l ’ u s o d e l l e a r m i , s o p r a t t u t t o i n u n m o m e n t o c o s ì c a r i c o d i t e n s i o n i , n o n è s o l o g r a v e m e n t e i r r e s p o n s a b i l e m a è u n ’ i n c i t a z i o n e a c o m m e t t e r e a t t i d i v i o l e n z a c h e n o n p u ò e s s e r e a c c e t t a t a . A n c o r p i ù g r a v e , è i l f a t t o c h e q u e s t o a v v e n g a i n u n a s e d e d i c o n f r o n t o e s c a m b i o d i i d e e , c o m e l ’ u n i v e r s i t à , p e r c h é s o s t i t u i s c e l ’ o d i o a l c o n f r o n t o . E c e r t a m e n t e , n o n è c o s ì c h e f a r a n n o i l b e n e d e l l a c a u s a p a l e s t i n e s e ” . L o a f f e r m a M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i .