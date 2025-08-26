T e l A v i v , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u n o n h a m o t i v o d i s c u s a r s i d o p o i l r e c e n t e a t t a c c o d e l l e I d f a l l ' o s p e d a l e N a s s e r d i K h a n Y u n i s . L o h a s c r i t t o s u X i l p r e s i d e n t e d e l l a K n e s s e t e l e a d e r d i Y i s r a e l B e y t e n u , A v i g d o r L i b e r m a n , a g g i u n g e n d o c h e " l ' u n i c o c o l p e v o l e è H a m a s , c h e u s a p a z i e n t i e m e d i c i c o m e s c u d i u m a n i . I t e r r o r i s t i s o n o d i s t a n z a n e g l i o s p e d a l i e l e I d f d e v o n o p r o t e g g e r e i l o r o s o l d a t i . I n v e c e d i s c u s a r s i , I s r a e l e d o v r e b b e d a r e l a c o l p a a d H a m a s e c o n d a n n a r e i l m o n d o c h e p e r m e t t e q u e s t o " .