R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A E m a n u e l e F i a n o a c u i e s p r i m o s o l i d a r i e t à e c o n c u i h o s e m p r e a v u t o u n s i m p a t i c o r a p p o r t o p e r s o n a l e , m i p e r m e t t o d i s e g n a l a r e c h e a l m e n o i n q u e s t o c a s o c i t a r e i l f a s c i s m o c o m e p r i n c i p i o g u i d a p e r i p r o P a l è u n p o ’ a z z a r d a t o . F o r s e r i s e r v a r e a l f a s c i s m o l e i n d u b b i e c o l p e s t o r i c h e v e r s o g l i e b r e i i t a l i a n i e c h i a m a r e i n v e c e c o l l o r o n o m e l e i d e e c h e i s p i r a n o o g g i i p r o P a l s a r e b b e p i ù o n e s t o e o p p o r t u n o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .