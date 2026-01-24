T e l A v i v , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e i s r a e l i a n a ( I a f ) h a c o l p i t o e u c c i s o d i v e r s i t e r r o r i s t i p a l e s t i n e s i c h e a v e v a n o a t t r a v e r s a t o l a l i n e a d e l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a e a v e v a n o p i a z z a t o e s p l o s i v i v i c i n o a l l e t r u p p e n e l n o r d d e l l a S t r i s c i a , a f f e r m a l ' e s e r c i t o . L o h a r e s o n o t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , p r e c i s a n d o c h e i t e r r o r i s t i s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i m e n t r e a t t r a v e r s a v a n o l a L i n e a G i a l l a , p i a z z a v a n o u n a b o m b a n e l t e r r e n o e s i a v v i c i n a v a n o a l l e t r u p p e d e l l a B r i g a t a N o r d d e l l a D i v i s i o n e d i G a z a " i n u n m o d o c h e r a p p r e s e n t a v a u n a m i n a c c i a i m m e d i a t a " . L ' I a f h a q u i n d i c o l p i t o e " e l i m i n a t o i t e r r o r i s t i p e r r i m u o v e r e l a m i n a c c i a " , a f f e r m a l ' I d f .