T e l A v i v , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a d i c h i a r a t o d i a v e r u c c i s o q u a t t r o p r e s u n t i m i l i t a n t i c h e a v e v a n o a t t a c c a t o l e s u e t r u p p e m e n t r e u s c i v a n o d a u n t u n n e l n e l l a z o n a d i R a f a h , n e l l a p a r t e m e r i d i o n a l e d i G a z a . " P o c o f a , q u a t t r o t e r r o r i s t i a r m a t i s o n o u s c i t i d a u n t u n n e l s o t t e r r a n e o e h a n n o a p e r t o i l f u o c o c o n t r o i s o l d a t i n e l l a z o n a d i R a f a h , n e l l a S t r i s c i a d i G a z a m e r i d i o n a l e . D o p o a v e r l i i d e n t i f i c a t i , l e t r u p p e h a n n o e l i m i n a t o i t e r r o r i s t i " , h a d i c h i a r a t o l ' e s e r c i t o .