T e l A v i v , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' A e r o n a u t i c a M i l i t a r e i s r a e l i a n a h a e l i m i n a t o i e r i s e r a i l t e r r o r i s t a M u h a m m a d A l i S h o u e i s h n e l l a z o n a d i a l - M a n s o u r i , n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e , c h e f u n g e v a d a r a p p r e s e n t a n t e d i H e z b o l l a h n e l l ' a r e a " . L o h a r i f e r i t o u n p o r t a v o c e d e l l e I d f , a g g i u n g e n d o c h e A l i S h o u e i s h e r a r e s p o n s a b i l e d e l m a n t e n i m e n t o d e i c o n t a t t i t r a H e z b o l l a h e g l i a b i t a n t i d e l v i l l a g g i o i n m a t e r i a m i l i t a r e e d e c o n o m i c a e c h e s i o c c u p a v a d e l s e q u e s t r o d i p r o p r i e t à p r i v a t e a f i n i t e r r o r i s t i c i . I l p o r t a v o c e d e l l e I d f h a i n o l t r e o s s e r v a t o c h e " l e a z i o n i d e l t e r r o r i s t a c o s t i t u i s c o n o u n a v i o l a z i o n e d e g l i a c c o r d i t r a I s r a e l e e L i b a n o " .