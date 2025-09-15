S a n a ' a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e a r m a t e d e l m o v i m e n t o y e m e n i t a H o u t h i h a n n o l a n c i a t o a t t a c c h i c o n d r o n i c o n t r o o b i e t t i v i i n ​ ​ I s r a e l e , t r a c u i l ' a e r o p o r t o R a m o n v i c i n o a l l a c i t t à d i E i l a t e u n s i t o m i l i t a r e n e l d e s e r t o d e l N e g e v . L o h a r e s o n o t o i l p o r t a v o c e d e l m o v i m e n t o Y a h y a S a r e e . " L e f o r z e a r m a t e y e m e n i t e h a n n o c o n d o t t o c o n s u c c e s s o u n ' o p e r a z i o n e u t i l i z z a n d o q u a t t r o d r o n i - h a d i c h i a r a t o i n u n c o m u n i c a t o t r a s m e s s o d a l c a n a l e t e l e v i s i v o A l M a s i r a h , c o n t r o l l a t o d a g l i H o u t h i - T r e h a n n o c o l p i t o l ' a e r o p o r t o d i R a m o n n e l l a z o n a d i U m m a l - R a s h r a s h ( n o m e a r a b o d i E i l a t ) , m e n t r e i l q u a r t o h a c o l p i t o u n a b a s e m i l i t a r e v i c i n o a l N e g e v " . S e c o n d o i l p o r t a v o c e , " l ' o p e r a z i o n e h a r a g g i u n t o c o n s u c c e s s o i s u o i o b i e t t i v i " .