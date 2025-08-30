G a z a , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o 1 1 p a l e s t i n e s i , a l c u n i d e i q u a l i m i n o r e n n i , s o n o s t a t i u c c i s i i n u n a t t a c c o a e r e o d e l l e I d f s u u n p a n i f i c i o n e l l a c i t t à d i G a z a . L o r i f e r i s c o n o f o n t i m e d i c h e c i t a t e d a H a a r e t z , s e c o n d o c u i d e c i n e d i a l t r e p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e n e l r a i d a v v e n u t o n e l q u a r t i e r e A n s a r , n e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l l a c i t t à , e c h e h a c o l p i t o i p a l e s t i n e s i i n f i l a p e r c o m p r a r e i l p a n e .