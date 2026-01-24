R o m a , 2 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o r i n g r a z i a r e t u t t e l e p e r s o n e c h e m i h a n n o m a n i f e s t a t o l a l o r o s o l i d a r i e t à p e r q u a n t o è a c c a d u t o i e r i p o m e r i g g i o a l l ’ u n i v e r s i t à d i B e r g a m o , e n n e s i m a c o n f e r m a d i u n c l i m a n o n b e l l o . V i è p e r ò u n p u n t o p o l i t i c o s u c u i c r e d o s i a u t i l e s o f f e r m a r s i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i o r g i o G o r i . " I g i o v a n i c o n t e s t a t o r i c e l ’ a v e v a n o c o n m e - h a n n o s p i e g a t o - p e r c h é r i c o n o s c i u t o c o m e “ s i o n i s t a ” . L e m i e c o l p e : e s s e r e v i c i n o a l l ’ a s s o c i a z i o n e “ S i n i s t r a p e r I s r a e l e - D u e p o p o l i d u e S t a t i ” e a v e r d i f e s o L e l e F i a n o - a s u a v o l t a c o n t e s t a t o a B e r g a m o - q u a n d o a n c h e i G i o v a n i D e m o c r a t i c i a v e v a n o s o s t e n u t o c h e “ l a s i n i s t r a n o n p u ò d i a l o g a r e c o n i ‘ s i o n i s t i m o d e r a t i ’ ” , m a “ d e v e d i a l o g a r e c o n g l i a n t i f a s c i s t i e g l i a n t i s i o n i s t i ” " , p r o s e g u e l ' e u r o d e p u t a t o d e l P d . " I l s i o n i s m o , d u n q u e . N o n i n t e s o c o m e l ’ i d e o l o g i a n a t a n e l l a s e c o n d a m e t à d e l l ’ O t t o c e n t o e v o l t a a r i c o n o s c e r e i l d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o e b r a i c o , i l s u o d i r i t t o a v i v e r e i n s i c u r e z z a a l l ’ i n t e r n o d i u n p r o p r i o S t a t o , q u a n t o r i c o n d o t t o a l l ’ a t t u a l e p o l i t i c a d e l l o S t a t o d ’ I s r a e l e , a l n e o c o l o n i a l i s m o d i N e t a n y a h u o a d d i r i t t u r a a i t r a t t i f a s c i s t o i d i d i a l c u n i e s p o n e n t i d e l s u o g o v e r n o " , s c r i v e a n c o r a G o r i . " N o n è p e r ò q u e s t o , i l s i o n i s m o . E d i s t i n g u e r e è f o n d a m e n t a l e . L o h a s p i e g a t o G a d L e r n e r d o p o e s s e r e s t a t o f i s c h i a t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e d i R o m a , p r o p r i o p e r a v e r r i v e n d i c a t o i l s u o e s s e r e s i o n i s t a : “ C h i d e l l a m i a f a m i g l i a n o n è r i u s c i t o a e m i g r a r e i n I s r a e l e , d o v e s o n o n a t i i m i e i g e n i t o r i , è s t a t o v i t t i m a d e l l a S h o a h i n E u r o p a . I o n o n s a r e i a l m o n d o s e n z a I s r a e l e , q u e l l a p e r m e è l a t e r r a d e l l a s a l v e z z a . S i o n i s t a n o n e q u i v a l e a f a s c i s t a e n o n e q u i v a l e a d a s s a s s i n o . S i è d e m o n i z z a t a l a s t o r i a . L ’ a s p i r a z i o n e a u n a p a t r i a e b r a i c a è l e g i t t i m a e s a t t a m e n t e c o m e l ’ a s p i r a z i o n e a u n a p a t r i a p a l e s t i n e s e ” " , s o t t o l i n e a G o r i . " L a l e g i t t i m a z i o n e d e l l ’ a n t i s i o n i s m o , p e r c o n t r o , r i s c h i a d i o f f r i r e u n a p e r i c o l o s a s p o n d a a m a n i f e s t a z i o n i d i i n t o l l e r a n z a e d i o d i o : d a l l e i n t i m i d a z i o n i c o n t r o l a B r i g a t a E b r a i c a a l l e c o n t e s t a z i o n i n e i c o n f r o n t i d i E m a n u e l e F i a n o e d e g l i e s p o n e n t i d i “ S i n i s t r a p e r I s r a e l e ” - p e r q u a n t o n e t t i q u e s t i p o s s a n o e s s e r e n e l l a c o n d a n n a d e l l ’ a t t u a l e g o v e r n o d i T e l A v i v e n e l s o s t e n e r e l ’ i d e n t i c o d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " , d i c e a n c o r a G o r i . " S o b e n e c h e c o m e e s i s t o n o f o r m e d i v e r s e d i s i o n i s m o , d a q u e l l o p o l i t i c o a q u e l l o r e l i g i o s o , d a q u e l l o c u l t u r a l e a q u e l l o u m a n i s t a e s o c i a l i s t a d i E n z o S e r e n i , c o s ì v i s o n o d i f f e r e n t i s f u m a t u r e d i a n t i s i o n i s m o , n o n p e r f o r z a a g g r e s s i v e o i n t o l l e r a n t i . M a l a f r a s e d i c o n g e d o d e i g i o v a n i c o n t e s t a t o r i d i B e r g a m o – “ S i a m o p e r c h i u n q u e s p a r i a u n s i o n i s t a ” – c i d i c e c h e q u e s t o è u n m o m e n t o d e l i c a t o , i n c u i q u a l c h e p a r o l a c h i a r a s a r e b b e f o r s e u t i l e . P a r o l e n e t t e c o m e q u e l l e c h e G i o r g i o N a p o l i t a n o p r o n u n c i ò n e l l u g l i o 2 0 1 3 , q u a n d o a n c o r a e r a p r e s i d e n t e : “ D e s i d e r o r i n n o v a r e [ … ] l a m i a p i ù s e v e r a c o n d a n n a d i o g n i r i g u r g i t o d i a n t i s e m i t i s m o , a n c h e q u a n d o e s s o s i t r a v e s t a d a a n t i s i o n i s m o , i s p i r a t o a u n i n a c c e t t a b i l e r i f i u t o d e l d i r i t t o a l l ’ e s i s t e n z a d e l l o S t a t o e b r a i c o " . I l P d e l e a l t r e f o r z e d i s i n i s t r a c o n d i v i d o n o l e p a r o l e d i N a p o l i t a n o ? R i c o n o s c o n o c h e l ’ a n t i s i o n i s m o r i s c h i a ( n o n d i r a d o ) d i r i s u l t a r e u n “ t r a v e s t i m e n t o d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o ” ? S e s ì , s a r e b b e u t i l e l o d i c e s s e r o c h i a r a m e n t e , e c h e a g i s s e r o d i c o n s e g u e n z a " , c o n c l u d e G o r i .