R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a C a ' F o s c a r i a V e n e z i a u n g r u p p o d i f a c i n o r o s i P r o P a l h a v i o l e n t e m e n t e i m p e d i t o l o s v o l g i m e n t o d i u n i n c o n t r o s u l l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e i n c u i a v r e b b e d o v u t o p r e n d e r e l a p a r o l a E m a n u e l e F i a n o , d a s e m p r e i m p e g n a t o p e r u n a s o l u z i o n e d i p a c e f o n d a t a s u l p r i n c i p i o ' D u e P o p o l i - D u e S t a t i ' . È u n a t t o i n t o l l e r a b i l e , f i g l i o d e i p r e g i u d i z i e d e l f a n a t i s m o d i c h i , i n v o c a n d o l a d e m o c r a z i a , r i c o r r e a m e t o d i s q u a d r i s t i p e r i m p o r r e p a r o l e d ' o r d i n e e v i s i o n i d e l t u t t o o p p o s t e a v a l o r i d i p a c e e g i u s t i z i a " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l P d P i e r o F a s s i n o .