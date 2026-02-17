R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ N o a l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a p e r c h é s i b a s a s u u n f a l s o p r e s u p p o s t o , c i o è q u e l l o c h e i l B o a r d o f P e a c e d i c u i s t i a m o d i s c u t e n d o o g g i s i a i l B o a r d o f P e a c e d e l l a r i s o l u z i o n e 2 8 0 3 . P e r c h é a l t r i m e n t i c i s a r e b b e d a c h i e d e r s i c o m e m a i F r a n c i a e R e g n o U n i t o , c h e n e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a h a n n o v o t a t o a f a v o r e d i q u e l l a r i s o l u z i o n e c h e r i g u a r d a v a G a z a , i l p r o c e s s o d i p a c i f i c a z i o n e e d i r i c o s t r u z i o n e , n o n n e f a r a n n o p a r t e ” . C o s ì B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a , d i p i ù E u r o p a , a n n u n c i a n d o i l n o a l l a r i s o l u z i o n e p r e s e n t a t a d a l l a m a g g i o r a n z a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i . “ I l t e m a - a g g i u n g e - è i l r a p p o r t o c o n T r u m p , l a s u a v i s i o n e d e l m o n d o d e n t r o e f u o r i d a g l i S t a t i U n i t i e l a s u a v o l o n t à d i d i s g r e g a r e l ' U n i o n e e u r o p e a . P e r q u e s t o i g r a n d i P a e s i e u r o p e i s t a n n o f u o r i . N o n p e r c h é a b b i a n o m e n o a c u o r e i l f u t u r o d i G a z a , m a p e r c h é v e d o n o i n q u e s t o B o a r d o f P e a c e i l p o s s i b i l e i n i z i o d e l l a d i s t r u z i o n e d e l m u l t i l a t e r a l i s m o i n c u i a n c h e l e i c r e d e ” .