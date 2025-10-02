R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G l i i n s u l t i c h e i p r o - H a m a s , r i u n i t i i n P i a z z a L o r e t o a M i l a n o , s t a n n o r i v o l g e n d o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , s o n o v o m i t e v o l i e r i p u g n a n t i . L a d e f i n i s c o n o f a s c i s t a , c o n e p i t e t i i n g i u r i o s i e v o l g a r i , e d e v o c a n o l a s u a m o r t e . V o g l i o e s s e r e c h i a r o : q u e s t i m a n i f e s t a n t i n o n s a n n o m i n i m a m e n t e c o s a s i a l a d e m o c r a z i a e i l r i s p e t t o r e c i p r o c o , s o n o d e i v i o l e n t i c h e s t r u m e n t a l i z z a n o l a c a u s a p a l e s t i n e s e p e r e s e r c i t a r e i l l o r o d i s p r e z z o n e i c o n f r o n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l a p o l i t i c a , d e l v i v e r e c o m u n e e c i v i l e . L o r o , p r o - H a m a s e c e n t r i s o c i a l i , s o n o l a v e r g o g n a d i M i l a n o e d e l l ’ I t a l i a i n t e r a . S o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e M e l o n i , c e r t o c h e n o n s i f a r à i n t i m i d i r e d a q u e s t i c o m u n i s t i c h e o d i a n o l a l i b e r t à e l o S t a t o d i d i r i t t o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a R i c c a r d o D e C o r a t o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i e d e x v i c e s i n d a c o d e l l e g i u n t e d i c e n t r o d e s t r a m i l a n e s i .